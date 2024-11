Egyetlen kkv sem kerülheti el a digitális üzletfejlesztést, de valamennyi kaphat hozzá térítésmentes segítséget

Ebből adódik a kérdés, hogy vannak-e olyan, a digitális alapú üzletfejlesztést támogató finanszírozási, támogatási formák, amelyek elérhetők a kkv-k számára?

Vannak elérhető források, ezek részben európai uniós, részben pedig hazai pályázati támogatások. Ezek közé tartoznak a GINOP-ok és a kapcsolódó más operatív programok is. Uniós szinten is vannak hasonló konstrukciók, vannak a kisebb kkv-k számára meghirdetett források, amiknek a lehívása is könnyebb, és mondjuk úgy, hogy az elszámolásuk is, és tényleg arról szólnak, hogy új technológiát vagy kapacitást lehessen bevezetni a kkv életébe. Ezeket a lehetőségeket viszont állandóan, szoros figyelemmel kell követni, és tisztában kell lenni azzal is, hogy a pályázati rendszerek csak késéssel tudják lekövetni a piaci igényeket. Pályázati források híján maradnak a banki hitelek. Ez persze nem baj, mert sok digitális technológia olyan, hogy elbír egy banki finanszírozást. Azaz a technológia bevezetésével várható akkora hatékonyságnövelés, hogy a konstrukció elbírja a banki finanszírozást. De itt visszautalhatok a korábban említettekre is: egyes technológiáknál nem a beruházási szemlélet, hanem egy szolgáltatásszemlélet érvényesül, azaz viszonylag alacsony, jellemzően havi előfizetési díjjal a technológia nyújtott szolgáltatásként beemelhető a vállalkozás életébe. Ráadásul ezeket néhány hónapos próbaidőszak után le is lehet mondani, ha nem válnak be. Mindez nem igényel jelentős finanszírozást.

Ha tehát egy kkv-nál szolgáltatásokban gondolkodnánk, melyek azok a digitális megoldások, amelyek már hatékonynak bizonyultak? Mik azok a konkrét technológiai megoldások, amelyek beváltak a magyar kkv-k egy részénél?

Az elmúlt években nagy figyelmet kapott az adatokra épülő, egyre finomabb elemzés, a prognózis, majd az ezeken alapuló döntéshozatal. Legalábbi tíz éve, hogy elhangzott talán több vezető szájából is, hogy az adat az új olaj. Ott, ahol elég sok adatot tudunk felhasználni a különböző folyamatainkban, sokkal-sokkal hatékonyabb döntéseket lehet hozni, mint korábban. A napi üzletmenettel is összefüggő adatvezéreltség az egyik olyan, fő terület, melyen rengeteget fejlődött a világ. Ezzel az eszközzel sokan élnek már a magyar kkv-k körében is, főként olyan cégek, melyeknél a volumen akkora, hogy van értelme adatbázisokat elemezni. Egy néhány fős vállalkozásnál talán kevésbé lehet jelentősége az adatalapú döntéshozatalnak, de egy eggyel nagyobb léptékű vállalkozásnál, például egy több ezer vásárlót kiszolgáló pékségben már fontos lehet, hogy a különböző folyamataikkal hogyan javítják például a termék minőségét vagy energiaszámláik mérséklését. A szolgáltatószektorban pedig még inkább megnövekszik ennek jelentősége.