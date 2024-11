Betiltják az éjszakai repülőjáratokat ebben a városban

Lisszabon Európa egyik legnépszerűbb úti céljának számít, amitől a helyiek már be is sokalltak. Most pedig a jelentős polgári tiltakozás hatására betiltják az éjszakai repülőjáratokat.

Vágólapra másolva!

Egy friss határozat értelmében helyi idő szerint hajnali 1 és 5 óra között többé nem indulnak és nem is érkeznek járatok a lisszaboni Humberto Delgado repülőtérre. A döntés a helyi lakosok évek óta tartó tiltakozásának eredménye. A késő esti járatok már régóta problémát okoztak a városban, mivel jelentősen zavarják a nyugodt éjszakai pihenést. Ennek hatására a kormány úgy döntött, figyelembe veszi a lakosok, a környezetvédelmi egyesületek és a helyi tanács folyamatos panaszait. Először még "csak" az éjszakai járatok számának korlátozásáról hoztak törvényt a Zero nevű portugál környezetvédelmi szervezet felhívására. A szervezet később aztán azt állította, hogy a repülőtér megsértette a megállapodásban foglaltakat, és a Zero két hét alatt 115 extra járatot regisztrált a reptéren. Mások azt kifogásolják, hogy nem egyértelmű, teljes tilalomról van-e szó, vagy a késve érkező járatok továbbra is korlátozás nélkül leszállhatnak. Egyelőre azonban nincs dátum arra vonatkozóan, hogy a tilalom pontosan mikor lép életbe - teszi hozzá a Roadster. Fotó: Shutterstock/ Richie Chan Emellett egy olyan különleges attrakcióval készül a portugál főváros, amely egyszerre lesz uszoda és napozóterasz, a formája pedig az ókori amfiteátrumokat idézi majd. Az ötletet az adta, hogy bár a Tejo folyó torkolata óriási, több mint 80 négyzetkilométeres terület, Lisszabon központjában meglepő módon nincs szabadtéri fürdőzésre lehetőség: a legjobb fürdők messze vannak és zsúfoltak, kiépített strand pedig nincs a folyón. Ezen változtat majd az X-Atelier és az Atelier BAUM terve, a Loop Pool Tejo. A Loop Pool neve is utal a körformára, de a kialakítása egy vízcseppet is megidéz; a bevezető móló után többféle funkciót is kínál a „körút”. A Loop Pool egyik oldala kifelé emelkedik majd, azaz a folyóra néző napozóteraszt kínál, szemben viszont a kör középpontja felé lejtős, így létrehozva egy amfiteátrumot. Kint úszni és búvárkodni is lehet majd, míg bent egy nyugodtabb, szűrt vizű medencében úszhatnak a pihenni vágyók.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!