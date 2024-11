Eladták a világ egyik legnagyobb aranybányáját

A kanadai Orla Mining nevű vállalat megvásárolja a Newmont bányaipari vállalattól a kanadai Ontario-ban található Musselwhite nemesfém-bányáját, azt tervezve, hogy duplájára növeli a kitermelés mértékét - számol be arról a Mining.com.

Az ügylet értéke 850 millió dollár, azaz nagyjából 330 milliárd forint.

Ezért az árért az Orla Kanada, egyben az egész világ egyik legnagyobb aranybányájának birtokosa lesz akkor, amikor az arany piaci ára rekordmagasságokban van.

Az eladó Newmont 810 millió dollárt készpénzként kap meg az ügyletben, a fennmaradót eszközökben, akkor, ha az aranya unciánkénti ára átlép bizonyos, a felek által meghatározott mértéket, miután az ügylet 2025 első negyedévében lezárul.

A bánya felszíni létesítményeiről készült felvétel:

A Musselwhite felszín alatti bánya a jelenlegi tervek szerint még 25 éven át üzemel majd, igazoltan rendelkezésre álló tartaléka a 2023. december 31-i adatok szerint 1,5 millió uncia.

Az Orla abban bízik, hogy a következő hat évre szólóan a bánya termelése révén átlagosan évente 150 millió dollár szabad cash-flow-hoz jutnak.

Az aranybányák számának növekedése és a kitermelés intenzitásának fokozása ott lebeg célként a legtöbb bányaipari vállalat előtt. Ennek oka, hogy a világ a korábbiaknál is erőteljesebb igényt támaszt a nemesfém iránt. Az Origo is beszámolt arról, hogy az országok jegybankjainak egy része az elmúlt időszakban intenzíven növelte nemesfém-tartalékait, többek között nőtt a magyarországi aranytartalék nagysága is.

A Reuters beszámolója szerint a bányaipari vállalatok abban bíznak, hogy Donald Trump újabb elnöksége alatt egyszerűbbé, gyorsabbá válik új amerikai aranybányák létesítése és a kitermelés elindítása. A mostani ügyletben eladóként szereplő Newmont például jelen van Nevadában is, ahol az Egyesült Államok legjelentősebb belföldi aranybányái üzemelnek.

Az S&P Global adatai szerint a világon az Egyesült Államokban igényli a második leghosszabb időtartalmot új aranybányák létesítése is beindítása. Átlagosan 29 év telik el egy jelentős aranylelőhely azonosítása és a termelés megkezdése között. Ennél egyedül Zambiában hosszabb annak átlagideje a világon: az afrikai országban 34 év telik kell a felfedezés és az első ércek kiemelése között.