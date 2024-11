Harc Európa legnagyobb lítiumbányájáért, Lengyelország nem mond le a szénről – heti összefoglaló

Lengyelország nem mond le a szénről

A szén Varsó értelmezésében nemzeti kincs, ami az ország energetikai függetlenségének a kulcsa. A klímavédelmi célok elérése érdekében azonban radikálisan csökkenteni kellene a szénerőművek termelését.

Lengyelország az egyetlen olyan ország az unióban, ahol nincs konkrét céldátuma a szénkivonás végső határidejének.

Lengyelország ugyanakkor számol az atomenergiával is, a nagy egységteljesítményű blokkok mellett kis moduláris (SMR) egységeket is építeni szeretne, volt szó hetvenhat, de 130 darabról is, ám ezek hosszú távú tervek, mivel a kiszemelt típusok a legjobb esetben is egyelőre csak látványterveken léteznek üzemelő referenciák helyett. Konkrét SMR beruházásokról ezért egyáltalán nem lehet beszélni – fejtette ki Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő a Magyar Nemzetnek.

Még nem érkezett jobb ajánlat az orosz energiahordozókkal szemben

– Megbízható és versenyképes árú energiaforrást csak akkor ad fel egy állam, ha érkezik egy jobb ajánlat, márpedig

Magyarország számára egyelőre nincs jó alternatíva az orosz energiahordozók kiváltására

– szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben. – Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy az energiamix összeállítása ezután is kizárólagos nemzeti hatáskör legyen – szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben. – Ezért

visszautasítunk minden olyan kísérletet, amely befolyásolni akarja, hogy honnan, hogyan és kitől vegyünk energiahordozókat

– jelentette ki. – Ez nemzetbiztonsági és szuverenitási kérdés is. Az energiaellátás biztonsága a nemzetbiztonság része, és mi nem fogadunk el semmilyen beavatkozást az energiabiztonságról szóló kérdések megvitatásába – tette hozzá.

Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Szijjártó: az újabb amerikai szankciókkal térségünknek is szándékosan ártanak

Az MVM a törökországi Botas céggel tárgyal egy új gázimprot-szerződésről. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig arról számolt be, hogy orosz Gazprombank amerikai szankciós listára helyezésével szándékosan veszélybe kívánják sodorni egyes közép-európai országok energiaellátásának biztonságát.