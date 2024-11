Bezárást jelentett be a H&M, sok dolgozót érint

A divatáruházak a koronavírus-járvány nagy vesztesei közé tartoztak a kiskereskedelemben az egész világon. Helyzetüket nem teszi könnyebbé az sem, hogy az elmúlt években olyan online piacterek képében akadtak új kihívóik, mint a Shein és a Temu. Ugyanakkor számos divatáruház alkalmasnak látja az időszakot arra, hogy új piacokra lépjen be, így például a Primark után a török Koton is terjeszkedik, és Magyarországon is boltokat nyitnak.