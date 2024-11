Hamarosan elnöki árverést tartanak különleges relikviákból

Az amerikai történelemmel kapcsolatos "legtörténelmibb" tárgyakból rendez árverést a New York-i székhelyű Guernsey aukciósház, melynek elnöke, Arlan Ettinger szerint soha ennyi különleges amerikai relikvia nem bukkant még fel egyetlen árverésen sem. Az árverésre azonban csak azt követően kerül sor, hogy kiderül, a mostani elnökválasztáson ki lesz az Egyesült Államok elnöke a következő négy évre.

A New York Post tudósítása szerint az aukción sok más érdekes tétel mellett az egyik legfontosabb az a néhány őszült hajszál, mely George Washingtontól származik. A hajszálakat egy medálba zárták, az ékszer pedig eredetileg az első elnök családjának egyik barátjához került. A hajszálakat tartalmazó medalion nemzedékeken át öröklődött, most azonban új tulajdonosa lehet az árverést követően.

A történelmi hajszálakat tartalmazó tárgy kikiáltási ára 15 ezer dollár, azaz nagyjából 5,5 millió forint.

2021 áprilisában a Leland aukcióján közel 40.000 dollárért adtak el egy másik medált, amely szintén George Washington hajszálait zárja magába.

Az ékszert egy pennsylvaniai múzeumból adják el.

Az árverésen további egyedi történelmi darabok is felbukkannak majd. Így például az a lobogó, mely Abraham Lincoln koporsóját fedte az ellene elkövetett merénylet után, egy másik amerikai zászló 1959-ből, még Hawaii szövetségi állammá nyilvánítása előtti időszakból 49 csillaggal, soha nem látott elnöki porték, vagy az a festmény, melyen Lincoln olvassa a rabszolgák felszabadításában történelmi jelentőségűnek bizonyuló Emancipációs Kiáltványt. A dokumentum napjainkban az Egyesült Államok Capitoliumának épületében van kifüggesztve.

Az aukciósház várakozása szerint Lincoln temetési zászlójáért várhatóan 800.000 és 1,2 millió dollár közötti összeget adnak majd. Az aukcióház elnöke azt is hozzátette, hogy árverésüket nem véletlenül tartják a mostani elnökválasztás után, de bármi is lesz annak az eredménye, számukra a jövőben is kiemelkedően fontos lesz az amerikai történelemhez, illetve az elnök intézményhez tartozó tárgyak gyűjtése, gondozása, és új tulajdonos részére való árverezése.