Újabb szankciókat fontolgat az Európai Bizottság, válságban a brit autóipar

Újabb csapás az európai autóiparnak: már Franciaország is az elektromos autókon spórolna

Németország után Franciaország is az elektromos autók vásárlását ösztönző támogatások megnyirbálásával igyekszik spórolni, amikor a költségvetés rendbe tételéről van szó, így egy kormányzati forrás szerint az eddigi, 4-7 ezer eurós támogatásokat 2-4 ezer euró közé csökkenti. A kormány az elektromos autózás támogatására szánt idei több mint 1,5 milliárd eurós összeget jövőre mintegy egymilliárd euróra csökkentené a lépéssel. Ennek mintegy 70 százaléka menne személyautók vásárlásának támogatására, míg 30 százalék jutna haszongépjárművekre és az alacsony jövedelműeket célzó úgynevezett szociális-lízing programra.

Fotó: AFP/Lou Benoist

Kimutatta az EU: Magyarországnak van egy régiója, ami már fejlettebb az olaszoknál

Az uniós statisztika alapján a gazdasági fejlettség terén a Közép-Dunántúl több nyugat-európai régiót is maga mögött hagyott. Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat minden évben közzéteszi, hogy az EU-ban miként állt az egyes régiók gazdasági fejlettsége. A GDP adatokat egy fiktív pénznemre a PPS-re is átszámolják, ami az eltérő árszínvonalakból adódó torzításokat fejti le – írja a Növekedés.hu. A Fejér, Veszprém és Komárom-Esztergom vármegyét magába foglaló régió még 2010-ben az uniós átlag 57 százalékán állt. Azóta sokat jött fel, a legutóbbi adatok szerint pedig a 71 százalékos szintet is elérte.

Tény, hogy Horvátországban vagy Szlovákiában egy vidéki régió sincs, amely elérné a Közép-Dunántúl fejlettségét, de Romániában vagy Görögországban is csak egy-egy ilyen van. Dél-Olaszországban négy olyan nagy régió van – köztük Szicíliával –, amely nem éri el a Közép-Dunántúl PPS-ben mért fejlettségét. Olaszország eleve a végletek hazája, észak és dél között olyan óriási a szakadék, hogy az olasz csizma alján az egy főre jutó GDP körülbelül fele akkora, mint a tetején.