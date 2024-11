Az elmúlt hetekben Gulyás Balázs HUN-REN elnök több interjút is adott a HUN-REN megújulásának céljairól, legfontosabb aspektusairól. A megújulási folyamatot egy több mint fél éves átvilágítás előzte meg Elnök úr szavai alapján közel 100 nemzetközi kutató bevonásával. Kutatóközpont vezetőként hogyan látja, hogyan élte meg ezt az átvilágítást? Megalapozottnak tartja az átvilágítás megállapításait? Milyen visszajelzést tudott az Ön kutatóközpontjára levonni az eredményekből?

Az Alexander Zehnder professzor, világhírű mikrobiológus által vezetett átvilágítás megmutatta, hogy

a HUN-REN intézetek egy nemzeti kincset jelentenek, amelynek a megőrzése alapvető nemzeti érdek. Ezzel tökéletesen egyet tudok érteni, hiszen nagyon részletesen és objektívenfelmérték a teljesítményünket.

Az általam vezetett Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont esetében a tudományos sikerességünk a szakterületileg hasonló Max Planck intézetekkel összevethető. Akár a publikációk számát és minőségét, akár az elnyert pályázatokat tekintjük, a lehetőségeinkhez képest jók vagyunk.

De pl. kimondottan a világ élvonalához tartozik a Rényi matematikai intézet, vagy a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, amelyek egyenként tucatnyi sikeres pályázatot tudnak felmutatni a European Research Council támogatásával. Ezek a sportból vett hasonlattal az olimpiai aranyéremmel egyenértékű sikerek.

Mindezek fényében a HUN-REN számos intézetéről kimutatta az átvilágítás a kiválóságot. Pontosan ezek miatt is örömmel emelem ki, hogy a közelmúltban lett nyilvános a a hír, hogy egyik kutatónk, Stephen J. Mojzsis hat évre megnyert egy 10 és fél millió eurós pályázatot müncheni és zürichi kollégákkal, Ő már három éve csatlakozott hozzánk, az új projektje pedig 2025 elején indul. Ehhez persze szükséges, hogy az intézményes háttér stabil, megbízható és hosszú távra tervezhető legyen. Bízom abban, hogy a jelenleg is zajló átalakítások nyomán ezzel kapcsolatban is lesznek pozitív változások.

Elnök úr arról is beszélt, hogy az elmúlt két hónapban aktív kommunikáció zajlott a HUN-REN vezetése részéről a kutatóközpontok és önálló intézetek vezetői, valamint a teljes kutatási közösség irányába. Ön is úgy látja, hogy megfelelően bevonásra kerültek a kutatói közösség vezetői és tagjai a folyamatba?