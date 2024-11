HUN-REN kutatóközpont vezető: történelmi lehetőség előtt a HUN-REN

Az elmúlt hetekben Gulyás Balázs HUN-REN elnök több interjút is adott a HUN-REN megújulásának céljairól, legfontosabb aspektusairól. A megújulási folyamatot egy több mint fél éves átvilágítás előzte meg, 100 nemzetközi kutató bevonásával. Az Agrártudományi Kutatóközpont főigazgatója azt mondja, a nemzetközi átvilágítás két napja nagyon feszített munkával telt a Bizottság és a Kutatóközpont részéről.

„Számos fontos megállapítás érkezett már szóban is, de az írásos összefoglalás során több olyan problémakört is jeleztek a Bizottság tagjai, amelyben a Kutatóközpontnak lépnie kellett.

Véleményem szerint - és ezt Zehnder professzor úrnak szóban is elmondtam - az anyag egy nagyon jó alap arra, hogy a HUN-REN ATK-n belül a változás és a modernizáció elinduljon, amely összevág az én vezetői elképzelésemmel is

- mondja Kontschán Jenő.

Gulyás Balázs HUN-REN elnöke korában azt is elmondta, hogy az elmúlt két hónapban aktív kommunikáció zajlott a HUN-REN vezetése részéről a kutatóközpontok és önálló intézetek vezetői, valamint a teljes kutatási közösség irányába. Ahogy Kontschán Jenő mondja, ez a munka most is zajlik.

„A HUN-REN Központ által szervezett workshopok keretén belül megismerhettük a nemzetközi jó példákat, az irányokat, valamint az Átvilágító Bizottság is többször beszámolt a tapasztalatairól. Fontos kiemelnem, hogy a felsővezetőkön kívül a kutatóközpontok tagintézeteinek igazgatói és számos fiatal kutatói is meghívásra került ezekre az eseményekre. Mindezeken kívül – hiszen az ország több pontján találhatóak a kutatóközpontok és az intézetek – online kérdőív biztosított lehetőséget a munkavállalók véleményének megismerésére”.

De azt is elmondta, hogy

ugyan egy cég átalakítása során nem jellemző, hogy az alkalmazottak elmondhatják véleményüket még az átalakítás előtt, ez most mégis megtörtént.

A tervezett működési modell segíti a kutatóhálózat szerves egységben való működését, biztosítja az egyes intézmények (kutatóközpontok és önálló intézetek) helyét a rendszerben.

„A plusz forrásoktól előrelépést, szintemelkedést várok.

Nem rejtem véka alá azonban az aggályomat sem, nem szabad a plusz forrásokat nem megfelelően működő rendszerekre ráengedni, ehhez először a rendszerszintű problémákat szükséges kezelni

- mondja az Agrártudományi Kutatóközpont főigazgatója, aki korábban hét éven át az egyik tagintézmény igazgatójaként dolgozott, vagyis van tapasztalata ezen a területen. Szerinte a hatékonyság kulcsa mindig a rendszer részleteiben rejlik, azaz abban, mennyire kidolgozottak a működés alapjai.