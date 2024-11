Itt a HUN-REN tételes cáfolata

Az ADF állítsa hamis. A valóság: az AB idézett határozatában nem elvárásként fogalmazódik meg, hogy az IT létszáma és a tagok kiválasztása úgy történjen, mint ahogyan a 2019-ben hatályos szabályok rendelkeztek róla, ezt mi sem mutatja jobban, hogy azóta is változott az IT tagok kiválasztására vonatkozó szabály és az IT létszáma is, mégsem okozott ez semmilyen alaptörvény-ellenességet. A törvényjavaslat minden lehetséges módon biztosítani kívánja a HUN-REN megfelelését a tudományos kutatás szabadsága Alaptörvény által rögzített követelményének.

5. Az ADF állítása: Gulyás Balázs szerint kiküldtek az összes munkatársnak egy kérdőívet, „hogy hogyan reagáltak erre az átvilágításra, mitől tartanak, mit szeretnének elérni”.

A kérdőívet valójában még jóval a normaszöveg ismertté válása előtt küldték ki, és az semmilyen konkrét kérdést nem tartalmazott az átalakítással és az új struktúrával kapcsolatban.

Az ADF állítása hamis. A valóság: éppen ez bizonyítja, hogy a HUN-REN már a törvénytervezet megalkotása előtt a vezetőkön túl valamennyi HUN-REN munkatárs véleményét megkérdezte a stratégiai irányok meghatározásának folyamata során. A munkatársak a véleményezés lehetőségével aktívan éltek is: 1374 db visszajelzés érkezett. A törvénytervezet véleményezésébe pedig a kutatóközpont- és intézetvezetőkön keresztül szintén valamennyi munkatárs bekapcsolódhatott.