Ijesztő hangokat hall egy család a lakásában - ez lehet a magyarázat

Jó ideje egy különös eset tartja lázban az amerikai Lockport város lakóit.

A településen élő Szewczyk család évek óta tapasztalja, hogy zene és beszélgetés hallatszik a házuk falaiból.

A jelenség 2018-ban kezdődött.

Az egyik lehetséges magyarázat szerint a közeli rádióadó jelei valahogyan az otthonuk fémes szerkezeti részeibe kerülhetnek, és ezek a fém elemek visszajátszhatják a rádióadásokat, hasonlóan ahhoz, ahogyan egy egyszerű rádióantenna is működik.

A Promotions.hu szemléje szerint a jelenség ettől függetlenül még a szakértők számára is rejtélyes, és egyelőre nincs egyértelmű megoldás a zajok megszüntetésére.

Műszaki szakemberek számára nem számít újdonságnak, hogy egyes épületekben a fémből készült tárgyak, például vízvezetékcsövek, ereszcsatornák vagy huzalok rádióantennaként viselkednek. Ha a közelben erős rádióadó vagy rádiótorony van, ezek a fém tárgyak felerősíthetik a jeleket, és azokat hangokká alakíthatják.

Néhány éve egy New York-i lakos is azzal került be a hírekbe, hogy régi gázvezetékekből hallgat rádióműsorokat. Egy brit család is ugyanígy járt, évekig hallott zenét a konyhájukban lévő fűtéscsövekből.

Régen a háztartási készülékek, például a régi telefonok, televíziók vagy hangszórók is képesek voltak hasonló hangokat produkálni. Ezek akkor fordultak elő, ha az eszközöket rosszul árnyékolták az elektromágneses jelek ellen. Évtizedekkel ezelőtt épült házakban ma is megeshet, hogy a csengő érzékeny a rádiófrekvenciákra, így előfordulhat, hogy lejátszik néhány rádióműsort, a frászt hozva a lakókra.

Fotó: Shutterstock

Persze vannak olyan furcsa jelenségek is, amelyekre egyelőre egyáltalán nem létezik tudományos magyarázat. Ezek közé sorolható például annak a házaspárnak a története, amelyet az Origo is bemutatott.

Nem sokkal azután, hogy beköltöztek egy idilli házba Brecon Beaconsban, lépteket kezdtek hallani az épület több pontjáról.

Elmondásuk szerint nem szelíd léptek voltak, hanem hangosak, valaki hallatni akart magáról, és bármi is volt az, egyre bátrabb lett.

Mindeközben a házban szélsőségesen ingadozott a hőmérséklet és véletlenszerűen megjelenő, orrfacsaró bűz csapta meg az orrukat. A ház villanyórája pedig vadul pörgött, és úgy tűnt, hogy a megmagyarázhatatlan jelenségek legintenzívebb pillanataiban még jobban felgyorsul a mozgása.