Elindult a karácsonyi szezon az Aldinál, visszatér a vásárlók kedvence

Évek óta kedvelt fiktív karakter a vásárlók körében a brit Aldi reklámfigurája, Kevin, a sárgarépa. A diszkontlánc kilenc éve vezette be Kevint a karácsonyi szezonban, a répa azóta több szezonális reklámfilmben felbukkant. Az Aldi most bemutatta idei reklámfilmjét a figura főszereplésével, a 90 másodperces animációs film története szerint Kevin egy bájos falucskát ment meg Dr. Humbugtól és gonosz csatlósaitól, akik el akarják lopni a településről a karácsony szellemét. A répát egyenesen a Mikulás riasztja, hogy avatkozzon közbe – számol be a film történetéről a Retail Gazette. (Az animációs rövidfilm cikkünk végén beágyazott videóként megtekinthető.)

Képünk illusztráció

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A brit Aldi marketingigazgatója, Jemma Townsend, nyilatkozatában megerősítette, hogy Kevin felbukkanása "a karácsonyi hangulat" fokozását szolgálja, és bár hirdetésként áttételesen nyilván az eladások támogatása a célja, kampányüzenetként azt közvetíti a vásárlóknak, hogy "mindenből a legjobbat kapják."

Kevin ugyanakkor nem csak az animációs filmekben népszerű.

A karácsonyi szezonban megjelenik plüssfiguraként is,

és mivel korlátozott darabszámú termékről van szó, általában igen hamar elfogy a készlet az üzletekből – annak ellenére, hogy Kevint minden évben meg lehet vásárolni. Miként az Origo arról beszámolt, így volt ez 2023-ban is, amikor Kevin mellett a többi figurát (Vilmost, a vadgesztenyét, Cookie-t a mézeskalácsot, Plumty Dumpty padlizsánt, az elkényeztetett, rosszcsont kelbimbót, Pajkos kivit) is meg lehetett venni.

Az elsősorban a kigyerekes családok által keresett termékek akkor darabonként 3.99 fontba kerültek. A legnagyobb rajongók egy különleges Arany Kevint is beszerezhettek szintén 3.99 fontért. Sőt, korlátozott mennyiségben 19.99 fontért megvásárolható volt a Jumbo Kevin Plüssfigura is.

Ugyanakkor nem az Aldi az egyetlen nagy kiskereskedelmi lánc, mely a karácsony közeledtével szezonális hirdetéseket indít útjának. A múlt héten egy másik jelentős, hagyományos brit piaci szereplő, a Sainsbury's is bemutatta 2024-es karácsonyi hirdetését. De karácsonyi kisfilmmel szokott jelentkezni a John Lewis is, valamint a Kaufland üzletlánc is rendszeresen készít különleges, ünnepi hangulatú kisfilmeket.