Több ezer bejglituristára számítanak a Balatonnál

A Balatoni Turizmus Szövetség szerint évente több tízezer darab bejglit vásárolnak azok a vendégek, akik csak azért utaznak a Balatonra, hogy az ünnepi asztalukra különleges alapanyagokból készülő karácsonyi sütemény kerüljön. Sőt, vannak már olyan turisták is, akik a part menti cukrászdák közül többet is felkeresnek, mielőtt leadják rendelésüket.

Az átlagnál többet költenek a "bejglituristák"

A szövetség szerint a bejglituristák egyik jellemzője, hogy többnyire egy napot töltenek a Balatonon.

A szállodai szobafoglalások számában ők nem jelennek meg, de fogyasztásukkal nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy az év mind a négy évszakában érdemes legyen nyitva lenniük a balatoni cukrászdáknak

– nyilatkozta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

A bejglituristák az átlagnál többet költenek a cukrászdákban. A legtöbben 10.000 forint körüli értékben vásárolnak, de nem ritka az 50.000 forint feletti költés sem.

Jellemzően autóval érkeznek a régióba és közel 80-100 kilométert is hajlandóak utazni azért, hogy minőségi süteményt vásároljanak.

Megjelentek a bejglituristák a Balatonnál (illusztráció)

Fotó: Shutterstock / Grafvision

Idén a bejgliturizmus az átlagnál korábban kezdődött a Balatonon, vannak olyan cukrászdák, ahol már november elején leadták rendelésüket azok, akik éppen a régióban jártak, máshol viszont az online rendelések száma növekedett meg a tavalyi időszakhoz képest.

Az online rendelések érdekessége, hogy sokan ugyan az interneten vásárolják meg a karácsonyi édességeket, de azt kérik, hogy ne postázzák ki számukra, mert személyesen szeretnék átvenni a süteményeket.

Ők azok, akik a vásárlást szeretnék összekötni egy téli kirándulással is – áll a Balatoni Turizmus Szövetség bejglikörképében.

Ezt keresik a bejglituristák a Balatonon

A balatongyöröki Promenád Kávéház cukrászmestere, Vadócz Jenő szerint azért növekszik a bejglituristák száma, mert egyre többen keresik a hagyományos kézműves termékeket, amelyek nagymértékben különböznek a hipermarketekben kapható süteményektől.

Hasonlóan vélekedik Balatonkenesén Eleven Lajos, az Eleven cukrászda tulajdonosa is. Szerinte is sokan jönnek a Balatonra bejglit vásárolni, hozzájuk Veszprémből és Budapestről érkezik a legtöbb kulináris turista. Szerinte a diós és a mákos bejglik továbbra is rendkívül népszerűek, de egyre többen keresnek más ízekben is süteményeket.

Nagyon kedvelt még a gesztenyés és a különféle gyümölccsel töltött bejglink is, mint például az aszaltszilvás, a barackos vagy éppen a meggyes. Hagyományos recept alapján készítjük, amitől nem térünk el, mert az törzsvásárlóink direkt ezekért az ízekért járnak hozzánk.

– mondta.