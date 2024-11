Karácsonyi készülődés: visszavonhatatlanul elindult a szezon a boltokban

November folyamán már sok üzletben lehetett látni ünnepi díszeket, de december beköszöntével visszavonhatatlanul elindult a karácsonyi szezon a hazai kiskereskedelemben is: széles kínálatban kaphatók az ünnepi dekorációk, élelmiszerek, és vélhetően az ajándékvásárlási láz is lassan, de biztosan egyre magasabb pontra jut. Az év utolsó két hónapja, ezen belül is a december a karácsonyi készülődés miatt hagyományosan a legnagyobb forgalmat jelenti az üzletekben és az online áruházakban.

Míg korábban december első, illetve november utolsó napjai jelentették a téli ünnepi szezon, a karácsonyi készülődés, a bevásárlási láz nyitányát – elsősorban az angolszász országokból indulva az egész világon elterjedő Black Friday-nek köszönhetően –, addig nagyjából egy évtizeddel ezelőtt már a november 1-jei Mindenszentek ünnepe után megjelentek a boltokban a karácsonyi termékek. Sokan novemberben még tudatosan próbáltak távolságot tartani a vonzó ünnepi dekorációktól, az ajándékvásárlásra csábító akcióktól, ám decembertől már nem lehet kitérni előlük: a hangulatos díszítések, az ínycsiklandó édességek, a gazdag árukínálat még azok számára is félreérthetetlenül jelzi a karácsonyi készülődés indulását, akik számára az ünnepben az ajándékozás vagy a külsődleges jegyek kevésbé fontosak. November első napjaiban elindult a karácsonyi készülődés a boltokban, december elejére viszont ellepték a boltokat a szezonális áruk (illusztráció)

Fotó: Csudai Sándor - Origo Karácsonyi készülődés: erre számíthat most a boltokban Az Origo – nem mindent felölően reprezentatív, de a tendenciát jelző – szemléje alapján a karácsonyi termékek idén is egyre nagyobb számban vannak jelen a magyarországi fizikai boltokban az ünnep közeledtével. Rengeteg, szezonális édességeket kínáló pultot kerülgethetünk kosarunkkal az üzletekben bolyongva, s még több, csak ilyenkor kapható gyerekjáték bukkan fel. Ezek mellett talán nincs is olyan téma, amelyben ne szerezhetnénk be adventi kalendáriumot. A Lidl nagyobb üzleteiben már hetek óta kaphatók a karácsony slágertermékei, többek között a kekszkrém, forraltbor-alap, és visszatért a boltokba az utóbbi évek egyik legnagyobb "sztárja", a játékkonyha is.

Könnyedén ünnepi hangulatba kerülhet az is, aki a svéd lakberendezési óriáscég, az Ikea valamelyik áruházát keresi fel. A kínálatban megjelentek az ünnepi gyertyák, kiegészítők, a vállalat vélhetően egyik titkos favoritja, a saját adventi kalendárium is. Ez utóbbinak érdekessége, hogy a cég összesen több tucat, változó értékű ajándékutalványt rejtett el azokban a gyártáskor. Az a szerencsés vevő, aki a nagyobb összegűeket tartalmazók közül vesz el egyet, jelentős összeget takaríthat meg vásárlásából. Az áruházlánc emellett gyerekmenüjét 10 forintért kínálja, és idén is tartanak fenyőfavásárt.

Készül a vásárlók kiszolgálására a Tesco is: a vállalat tulajdonképpen tépi a naptárat az ünnepig, hiszen közösségi médiában megjelenő hirdetéseiket, ajánlataikat már egy ideje karácsonyi hangulati elemekkel látják el, és üzleteikben is megjelentek az ünnepi hangulati elemek.

Karácsonyi készülődés: a fizikai boltokban és online is megkezdődött az ünnepre való készülődés (illusztráció)

Fotó: Shutterstock Megszokott az is, hogy az ünnepek előtti hetekben a kiskereskedelmi láncok külön ajándékkatalógusban mutatják be, mivel készülnek a szeretteiket megajándékozók számára. A Spar az elsők között tett elérhetővé ajándék- és dekorációs katalógust.

Nem marad ki a sorból a Pepco sem: bár mért adattal erre nem rendelkezünk, de alighanem a Pepco volt az első üzletlánc, ahol kifejezetten az ünnepi ajándékok csomagolására ajánlott csomagolópapírok megjelentek a kínálatban, mégpedig október elején.

Az Aldi dupla nyereményjátékkal készül az ünnepekre. Az első november hónapban zajlott, a második pedig december 24-ig a hónap első napjától. Az erről szóló weboldaluk megjelenítése, grafikai elemei könnyen karácsonyi hangulatot idéznek elő a látogatónál. A karácsony, majd a szilveszter és az új év ünnepe hagyományosan a kiskereskedelem legerősebb időszakai közé tartoznak szinte minden országban. Így költünk a karácsonyi készülődés során Kezdetnek álljanak itt a száraz számok: a kiskereskedelem a gazdaság fontos része, ezen belül pedig a KSH "Élelmiszer és élelmiszerjellegű vegyes kereskedések" főkategóriája az egyik leginkább meghatározó forgalom szempontjából. Tavaly az adatok szerint decemberben a kiskereskedelmi forgalom több mint 1.800 milliárd forintot ért el, ennek közel felét az ide tartozó boltok adták. 2023-ban vásárlásaink alkalmával pénzünk harmadát nem "élelmiszer-jellegű kiskereskedésekben" költöttük el, a költés nagyjából hatoda pedig üzemanyagra ment. Ugyan ezeken a számokon és arányokon belül nem lehet sebészi alapossággal elkülöníteni a közvetlenül az ünnepekhez kapcsolódó költéseket a hétköznapi vásárlásoktól, de a kiskereskedelmi forgalom jelentős része decemberben az ünnepek közeledtéhez kötődik.

A cégeknek mindenesetre megvan az okuk a bizakodásra, hiszen a hazai kiskereskedelem már nyáron az erő jeleit mutatta, november és december pedig hagyományosan erős támasza szokott lenni a teljes évi forgalomnak. Karácsonyi készülődés: évente nagyjából 7 milliárd forintot költünk 3500 tona szaloncukorra (illusztráció) A szaloncukor szinte minden magyar otthonban megtalálható karácsonykor az ünnepi fán illetve az asztalon is. Bár 2024-es statisztikák természetesen még nincsenek erről, de a tapasztalat, pontosabban a korábbi adatok szerint szaloncukorra minden évben nagyjából 7 milliárd forintot költünk, és ez várhatóan így lesz idén is. A Magyar Édességgyártók Szövetsége szerint a szezonális édességekre (pl. csokimikulásra) összesen ennél jóval többet, akár 50 milliárd forintot is fordítunk minden évben. Maradva a szaloncukornál: stabilan nagyjából 3.500 tonnát vásárolunk azokból évente, a rengeteg izgalmas íz között még tavaly is a zselés volt a csúcstartó. S végezetül, de nem utolsó sorban: ahogy említettük, szeretteink karácsonyi megajándékozása az egyik legnépszerűbb hagyomány a magyar családok körében, melyben adni legalább annyira jó – még ha néha nem egyszerű feladat az ajándékbeszerzés –, mint nevünkre szóló meglepetést találni a fa alatt. Rendszeresen készülnek kutatások a magyarok karácsonyi szokásairól, ezek természetszerűleg egymáshoz képest kismértékű eltéréseket mutatnak, de összességében jól jelzik, hogyan ajándékoznak a magyarok. A karácsonyi készülődés része az ajándékfrász is, de a boltokban már most sok minden beszerezhető az ünnepekre (illusztráció)

Fotó: Shutterstock Például az MBH Bank tavaly közölt kutatási eredményeiből az derült ki, hogy a magyarok jelentős része tervszerűen, előre meghatározott költségvetéssel készül a karácsonyi ajándékok beszerzésére. A költött összeg 50-100 ezer forint között mozog összesen az ajándékokra, de a vásárlók több mint fele végül többet költ a tervezettnél. A játékkereskedelemben jelentős Regio kutatása szerint pedig a magyarok 15,5 ezer forintot költenek játékra az online üzletekben és 12 ezer forintot a hagyományos áruházakban átlagosan. Eközben az összes ajándékra a cég kutatásában résztvevők 35 százaléka 40-80 ezer forint közötti összeget, 20 százaléka pedig 80 ezer forintnál is többet áldoz – ezek a számok egybevágnak a bank által közzétett adatokkal.

