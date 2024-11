„Az ajándékozás a karácsonyi készülődés szerves része, de a kutatásunk arra is rávilágított, hogy

a magyar vásárlók számára az idő és a költségek hatékony kezelése is meghatározó szempont.

Célunk, hogy ezekben is segítséget nyújtsunk vásárlóinknak az ünnepek alatt” – mondta Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezető igazgatója.

Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash / Arnel Hasanovic

A karácsonyi bevásárlási lázban a szokottnál is jobban érdemes ügyelni arra, hogy vásárlási döntéseinkben megfontoltak legyünk, tudatosan kötelezzük el magunkat valaminek a beszerzése mellett, és figyeljünk arra, hogy ne váljunk csalók áldozatává. A novemberi Black Friday kedvezményein kellő körültekintéssel akár sokat is spórolhatunk, de erre is igaz, hogy ha nem figyelünk oda, kellemetlen meglepetések érhetnek minket.