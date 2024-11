Vajon tényleg igaz, hogy a macskáját mikróba tevő nő pere megtörtént?

A Google ellen történelmi győzelmet aratott egy brit házaspár, akik évekkel ezelőtt indítottak per a cégóriás ellen, mivel az befolyásolta a weboldaluk működését. Azonban nem ez volt az egyetlen kártérítési-per, ami nagy port kavart a sajtóban. Egy streamer nyakába több milliós büntetést akasztott a Nintendo, valamint az IKEA-nak is súlyos kártérítést kellett fizetnie a '80-as években gyártott bútorai miatt. Sőt, még egy kamionsofőr is milliárdokkal lett gazdagabb. Emellett évek óta folyik vita arról, hogy egy nyugdíjas valóban kapott kártérítés azért, mert meghalt a macskája a mikróban.

Egy brit házaspár, Shivaun és Adam Raff indított pert a Google ellen, ugyanis a cégóriás visszaélt a házaspár által üzemeltetett, Foundem nevű ár-összehasonlító weboldallal. A kártérítési-per során az bírósága kimondta, hogy a Google visszaélt a piaci helyzetével, mivel a saját ár-összehasonlító szolgáltatását, a Google Shoppingot előnyben részesítette a keresési találatok között a Foundem kárára. Kártérítési-per: egy brit házaspár milliárdokat perelt ki a Google-ból

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Beata Zawrzel/NurPhoto Ugyanis mikor a weboldal 2005-ben elindult, kezdetben sikeres ár-összehasonlító weboldalt volt. Azonban mikor 2008-ban a Google elindította a Google Shoppingot, akkor a Foundem forgalma drasztikusan visszaesett. A házaspár szerint a Google algoritmusa hátrányosan rangsorolta a Foundemet, és előnyben részesítette a saját szolgáltatását. Mindezek miatt a házaspár 2010-ben panaszt tett az Európai Bizottságnál, amely 2017-ben megállapította, hogy Google visszaélt a helyzetével. Ekkor a cégóriást fellebbezést nyújtott be a döntés ellen, de a bizottság idén novemberben helybenhagyta az eredeti ítéletet, ami 2 milliárd fontot, tehát 985 milliárd forintot jelent. A kártérítési perek sora azonban itt még nem ér véget. Egy kamionsofőr is nyert pert egy nagy cég, a Walmart ellen. A kamionsofőr, Jesus „Jesse” Fonseca 14 éve dolgozott a Walmart San Bernardino megyei Apple Valley elosztóközpontjában, mikor 2017 júniusában megsérült, mert egy kamion belecsapódott az ő kamionjába. Ekkor a sérülés miatt Fonseca kártérítési kérelmet nyújtott be, és az orvosok arra utasították, hogy ne dolgozzon 10 kilónál nehezebb tárgyakkal, valamint hogy ne vezessen teherautót. Mindezek ellenére a férfi munkahelye az orvosi utasításokat nem vette figyelemebe. Fotó: X Sőt, Fonsecát elküldték betegszabadságra, majd kirúgták, és a Walmart megfigyelte őt, aztán pedig felfedezték, hogy saját járművet vezetett. Fonseca úgy tudta, hogy a személyes járművet vezethet, csak a kereskedelmi célú vezetés volt korlátozva. A tárgyaláson azonban döntő bizonyítékokkal szolgált a férfi ügyvédje, aki elmondta: kimutatták, hogy a Walmart rágalmazása egy szélesebb körű terv része volt, amelynek célja, hogy hamis vádakkal kényszerítse vissza a sérült kamionosokat idő előtt a munkába, vagy ha nem, felmondjon nekik, hogy csökkenthesse a munkavállalói kártérítési költségeket Jesus „Jesse” Fonseca végül 25 millió dollár kártérítést kapott, valamint 9,7 millió dollárt (körülbelül 3 milliárd forint) a jövőbeni nem gazdasági veszteségekért.

A Walmart és a Google mellett az IKEA sem úszta meg, hogy egy ártérítési per során milliókat fizessen a korábbi dolgozóinak. Cikkünk a következő oldalon folytatódik!

