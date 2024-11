Hatalmas kasszasiker az új hollywoodi szuperprodukció

A mozifilmek világában mindig nagy távolságtartással és fenntartásokkal néznek bármiféle adaptációra, főleg, ha az alap nem egy könyv, hanem egy színdarab vagy jelen esetben egy musical. A Wicked bőven kapott hideget és meleget már a bejelentése óta, viszont volt mire alapoznia, ugyanis a 2000-es évek elején debütált Chicago és a 2021-es West Side Story már rácáfoltak ezekre az előítéletekre.

A Wicked is jött, látott és hatalmas sikert aratott, ugyanis az elmúlt két év legerősebb nyitányát produkálta több mint 100 millió dolláros első hétvégés bevételével.

A Wicked a kritikusok jóindulatát is a magáénak tudhatja, így pedig könnyen az év egyik legnagyobb bevételt hozható filmje is lehet. A pénzügyi elismerést pedig más nem is támaszthatná jobban alá, mint hogy a film két rekordot is megdöntött egyszerre, ami a Broadway-feldolgozásokhoz köthetők:

világszinten lekörözte a 2012-es Nyomorultak első hétvégés bevételét,

és megelőzte a 2014-es Vadregényt is, ami eddig a legjobban nyitó Broadway-feldolgozás volt az Egyesült Államokban.

Ezenkívül a főszerepeket játszó Ariana Grande és Cynthia Erivo színész-énekesnőkhöz kapcsolódó több rekordot is megdöntött a film, így bátran kijelenthető, hogy a karácsonyi szezont is uralni fogja még a Wicked, mivel egyelőre nincs olyan erő, ami vissza tudná tartani - prognosztizálja a Világgazdaság.

Fotó: Northfoto

Ahogy az Origo beszámolt róla, a film Óz boszorkányainak egy nem ismert története, amelynek főhősei Elphaba (Cynthia Erivo) és Glinda (Ariana Grande) a Shiz Egyetem diákjaiként találkoznak Óz birodalmában, ahol nagyon jó barátság alakul ki kettejük között. Majd miután találkoznak Ózzal, a nagy varázslóval, a barátságukat választás elé állítják, így külön utakon folytatják az életüket. Sorsuk végül beteljesül, hiszen az egykori jó barátnőkből válik az ismert történet, az Óz, a csodák csodája északi jó, és gonosz nyugati boszorkánya.

Nem kérdés, hogy a Wicked 114 millió dolláros rajtja megalapozza a kasszasikert, ugyanis az európai és ázsiai megjelenés még nagyobbat fog lökni a filmen.

A Wickeddel ellentétben a Gladiátor II nem érdekelte annyira az embereket: fele annyival sikerült elstartolnia az amerikai mozikban, mint a boszorkányos musicalnek.