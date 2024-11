Veszélyes lények özönlötték el a brit partokat

A brit szakértők figyelmeztettek egy meglehetősen furcsa lény tömeges megjelenésére figyelmeztetnek:

a telepes medúzák rendjébe tartozó portugál gálya nevű állatra.

A Marine Conservation Society friss jelentése szerint az idén 280 halálos lényt észleltek az Egyesült Királyság partjain.

Ez 16 százalékos növekedést jelent a tavalyi észlelések számához képest. Ez a tengeri lény valójában egy szifonofor, azaz apró zooidok kolóniája, amelyek úgy működnek együtt, mintha egyetlen állat lennének. Bár tagadhatatlanul lenyűgöző látványt nyújtanak, a szakértők arra szólították fel a strandolókat, hogy kerüljék el őket.

"A csápokban szúrós nematociszták vannak, mikroszkopikus kapszulák, ezek mérget szállítanak, amely képes megbénítani és megölni a kisebb halakat és rákféléket" - magyarázta a National Ocean Service szakértője. "Csípése ugyan ritkán halálos az emberekre, ám fájdalmas kiütéseket okoz a bőrön."

Az 2023. október 1. és 2024. szeptember 30. között készült jelentés azt mutatja, hogy idén összesen 1432 medúzát észleltek az Egyesült Királyságban. A lista élén a holdmedúza áll, és 280-at észleltek a portugál gályának nevezett álatból. Októberben megnövekedett az észlelések száma ezekből az állatokból, ami annak tudható be, hogy az erős nyugati szél a brit partokra sodorta őket. Történelmileg ezek a lények nem voltak elterjedtek az Egyesült Királyság és Írország vizein, így számuk növekedése összefüggésbe hozható az éghajlat és a tengeri ökoszisztéma változásaival.

A Daily Mail felidézi, hogy ez a furcsa lény „Bluebottle”, azaz Kék palack néven is ismert, és jellemzően meleg, trópusi és szubtrópusi vizekben található. Néha azonban a nyugati szelek keltette hullámzás elsodorhatja őket az Egyesült Királyság partjaihoz. Általában Scilly és Cornwall szigetére, de egyre gyakrabban észlelik őket Nyugat- és Észak-Walesben, sőt egészen északon Cumbriában is. Míg az állatok teste általában mindössze 30 centiméter hosszú, a csápjaik akár 20 méteresek is lehetnek.

Félelmetes ragadozók, hosszú csípős csápjaikkal kis halakat és rákféléket fognak el

- magyarázta korábban a Dorset Wildlife Trust.