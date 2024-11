Óriási üzlet, 10 euróért árulják az olasz levegőt

A gyönyörű olasz úti cél, a Comói-tó felé tartó turisták most már konzervből vásárolhatják a „friss levegőt”. Az ItalyComunica kommunikációs cég bejelentette, hogy „begyűjtötte” a népszerű úti cél levegőjét, és most 9,9 euróért (körülbelül 4 ezer forintért) árulja. Mindegyik doboz 400 milliliter „100 százalékban hiteles levegőt” tartalmaz, amelyet a Comói-tó környékéről gyűjtöttek össze - számolt be a Mirror.

Davide Abagnale marketingszakember úgy döntött, hogy kamatoztatja az egyébként mindenki számára ingyenes levegőt. Eredetileg egy weboldalt hozott létre, amely a Comói-tó plakátjait árulja, miután 2022-ben rengeteg posztert látott San Franciscóról és Los Angelesről a nászútján.

Legújabb ötletének, a levegőkonzerv árusításának, célja az volt, hogy

egy bőröndben könnyen szállítható emléktárgyat hozzon létre a turisták számára, és valami eredetit, szórakoztatót, sőt provokatívat

– mondta az ItalyComunica szóvivője.

Fotó: Lake Como Air

Ez nem egy termék, hanem egy kézzelfogható emlék, amit a szívedben hordozol

– tette hozzá Abagnale. Emellett az a tippet is megosztotta, hogy miután a turisták hazaérnek és kinyitották a konzervet, újrahasznosíthatják azt emlék-tolltartónak.

Alessandro Rapinese, Como polgármestere azt mondta:

Olaszország egyik legszebb városának polgármestereként, ha valaki haza akar vinni levegőből, az rendben van, főleg ha szép emlékeket is őriz erről a helyről.

Az ötlet azonban nem teljesen új, Abagnale kifejtette, hogy más helyekről vette át az ötletet, például Nápolyból, ahol évek óta árulják a helyi levegőt. Az újszerű ötlet ellenére azonban vannak néhányan, akik nincsenek túlságosan elragadtatva a konzerv levegőtől.

Népszerű nyaralóhely

A Comói-tó az elmúlt években egyre népszerűbbé vált a hírességeknek köszönhetően, köztük George és Amal Clooneynak, valamint az olyan filmeknek köszönhetően, mint a Casino Royale vagy éppen A Gucci-ház.

Tavaly több mint 5,6 millióan keresték fel a Comói-tavat.

A Comói-tó turisták számának növekedése miatt ez év áprilisában a polgármester bejelentette, hogy a Velencéhez hasonlóan napidíj bevezetését fontolgatja a turisták számára. Ha a velencei modellhez hasonló adót vezetnének be, a Comói-tó látogatásáért díjat kellene fizetnie az egynapos kirándulóknak. Ha azonban éjszaka megszállnának, akkor elkerülhetnék a díjat.