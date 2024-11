Belenyúlt a Lidl az egyik termékébe, de nem szólt a vásárlóknak

A Lidl Magyarország üzletei széleskörű kenyérválasztékjukról ismertek. A kenyérfélék között kaphatók teljes kiőrlésű, valamint magvas kenyerek is. Utóbbiak között az egyik legismertebb a Tastino márkájú, amerikai stílusú, magvas toastkenyér. A kenyér népszerű, hiszen finom, puhaságát sokáig megőrzi, és pirítósként is ízletes.

A nagyobb kiszerelésekhez képest kisebb csomagolásban kapható toastkenyérnél azonban most alapvető változások tapasztalhatók

– hívja fel a figyelmet a Mindmegette oldala. A portál szerint a toastkenyérnek a csomagolása és az összetétele is megváltozott.

A Tastino többmagvas toast szeletelt kenyér (ezzel megegyező jellegű kenyerek más kiskereskedőknél Balance Sandwich - American Style néven kaphatók) új csomagolással, sőt, megváltozott névvel érhető most már el a Lidl kínálatában.

A portál felvétele az új csomagolásról:

A terméket kedvelői továbbra is Tastino márkanév alatt kereshetik a Lidl üzleteiben, ám a Balance toastkenyér napraforgómaggal és lenmaggal került a csomagolásra. A Mindmegette ellenőrizte a termék összetételét is a csomagoláson, és úgy találtak, hogy több változás is történt abban. Ugyanis több minden került a kenyérbe újdonságként, míg egyes meglévő összetevők aránya csökkent.

Konkrét példa a változásra: a zab- és rozspehely mennyisége korábban 2,8-2,8 százalék volt, az új verzióban viszont 0,5-0,6 százalékra csökkent az arányuk.

További változás, hogy míg az eddig ismert verzióba búzakovász került, addig az az újban rozslisztből előállított kovászkészítmény található.

Fontos információ lehet, hogy

a termékben a cukor mennyisége is nőtt, legalábbis erre utal, hogy a hozzávalók listáján a cukor előrébb helyezkedik el az új változatnál, mint a régin, az összetevők felsorolási sorrendjének pedig jelentősége van az élelmiszereknél.

Az egyéb adalékanyagok, mint savanyúságot szabályzó vagy lisztkezelő szerek esetében is van eltérés a korábbi változathoz képest: az amiláz nevű térfogatnövelő anyag is a termék korábbi változatánál még nem szerepelt a csomagoláson, míg a mostanin már rajta van.