Megostromolták a vásárlók a Lidl üzleteit, különleges termék érkezett

A Lidl november 14-től, azaz tegnaptól dobta piacra a karácsonyi játékkatalógusának termékeit, köztük több slágerterméket. A Lidlnél évek óta a karácsonyi játékok egyik legnépszerűbbje és legkeresettebbje a fa játék konyha.

Még 2021-ben vette fel először a kínálatába, az azóta eltelt évek tapasztalata pedig, hogy az értékesítés első napján, már nyitás előtt tömegjelenetek alakulnak ki, a vásárlók kígyózó sorokban várakoztak mind a vidéki, mind a fővárosi Lidl-üzletek előtt.

Csütörtökön kis túlzással ellepték a rövidebb-hosszabb vásárlói beszámolók a közösségi médiát arról, hogy mit tapasztaltak országszerte a Lidl boltjainál. Az egyikük Siófokon állt sorban, és azt tapasztalta, hogy az üzlet előtti parkoló szabályos apagyűjtővé vált, akik azért vállalták a korán kelést, hogy a gyerekeiknek mindenképpen be tudják szerezni a gyorsan fogyó játékokat.

Egy másikuk arról írt, hogy 7:15-kor már nem talált helyet az autójának, és az utolsó darabot tudta elhozni. A Világgazdaság által szemlézett tudósításokból általánosan visszaköszön, hogy

hiába érkezett oda valaki a 6 órai vagy a 6:30-as nyitásra, már csak a fotocellás ajtók előtt feltorlódott hosszú sorba tudott beállni.

„Cegléden 30-40 méteres sor fogadott nyitás előtt. Felmerült bennem, hogy vajon az első mikor érkezett?” – tette fel a kérdést valaki. A dombóvári üzletben 8 órára mindössze néhány darab maradt a raklapokon a kirakott játékokból. Veszprémben a bolt kinyitása előtt már nagyjából 80-an várakoztak. Itt fél 7-kor engedték be a vásárlókat, húsz perc múlva egyetlen fa konyha maradt kihelyezve a beszámolók szerint. És a sort hosszan lehetne folytatni.

Fotó: Damian Lugowski / Shutterstock

A fa játék konyha idei ára egyébként 22.222 forint, ami egyúttal azt is jelenti, hogy 10 százalékkal olcsóbb, mint egy éve.

Az áruházlánc kapcsán az Origo is beszámolt arról, hogy a hetekben olyan exkluzív nyereményjátékot hirdetett meg a Lidl, amilyenre korábban még nem volt példa az áruházláncnál.

Ez is része volt a magyarországi 20 éves születésnapjuk megünneplésének, amelynek keretében most egy olyan értékes nyereményt fognak kisorsolni, ami akár karácsonyi ajándéknak is tökéletes lenne.