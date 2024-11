A magyar építész, aki felépítette Sanghajt

Nemzetközi szinten a legismertebb építészeink közé tartozik Hugyecz László Ede, azaz Ladislav Eduard Hudec, aki Sanghaj számos emblematikus épületét tervezte. Hatalmas karriert futott be a magyar építész Kínában, emlékét máig őrzik.

A Besztercebányán született magyar építész Kínában: Hugyecz László 1934 körül

Fotó: Wikipédia

A Monarchiából a Távol-Keletre

1893. január 8-án született a felvidéki Besztercebányán. Érettségi után a budapesti Királyi Magyar József Műegyetemre iratkozott be, ahol 1914-ben diplomázott. Tanársegédi állást kapott, de kitört az I. világháború és Hugyeczet behívták katonának, tüzérként került ki az orosz frontra.

A Kultúra.hu életrajzi írása kitér arra is, hogy 1916-ban megsebesült, és orosz fogságba esett, majd Szibériába került hadifogolytáborba. A következő évben eltört a jobb lába, és néhány centivel megrövidült, ami miatt sántítani kezdett. Felkerült a vöröskereszt hadirokkantvonatára, ám onnan több társával együtt megszökött, és úgy döntött, hamis útiokmányokkal elindul dél felé, Kínába. 1918 év végétől Sanghajban telepedett le, és kihasználva eredeti végzettségét, egy amerikai építészirodában helyezkedett el.

A Park Hotel Sanghajban

Fotó: Shutterstock

Fogalommá vált a magyar építész Kínában

Nevét Hugyeczről a külföldön jobban hangzó Hudecra változtatta, majd saját építészirodát nyitott. Rengeteg megbízást kapott, és a legkülönbözőbb építészeti irányzatokban is otthonosan mozgott, így tervezett

art deco,

neoklasszicista,

eklekticista,

olasz reneszánsz

és Tudor-kori stílusban is.

Összesen körülbelül 100 shanghaji épület tervei köthetők a nevéhez, amelyek közül mára csak 60 maradt fenn, 31 épülete műemlékvédelem alatt áll.

A mai napig Sanghaj szimbólumának számít 84 méter magas és 22 emeletes art deco stílusú Park Hotel, amelyet 1929-ben tervezett meg - egészen 1983-ig ez számított Ázsia legmagasabb épületének.

A Veritas.hu kiemelkedő munkái között említi a Sanghaji Nagyszínház is, amely a maga korában a világ egyik legkorszerűbb moziépülete volt.

De tervezett lakóházakat is, amelyek közül a legismertebb a zöld cserépborítása nyomán, „Zöld Ház”-nak nevezett épület, ami az első olyan magánház volt, amelybe liftet építettek be. Mindezek mellett Hudec nevét fémjelzi az a villaépület is, amely napjainkban a Sanghaji Írószövetségnek ad otthont.