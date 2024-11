A magyar Nobel-díjas, aki a 20. század egyik legnagyobb hatású közgazdásza volt

18 évvel ezelőtt, 2006. november 16-án, 94 éves korában szívelégtelenségben halt meg Milton Friedman, magyar Nobel-díjas közgazdász, a múlt század egyik legnagyobb hatású közgazdasági gondolkodója.

Az egyik legismertebb magyar Nobel-díjas: Milton Friedman

Fotó: Wikimedia Commons

A monetarizmus atyja

New Yorkban született 1912. július 31-én, ahová szülei az Osztrák-Magyar Monarchia területéről vándoroltak ki. New Jersey államban, a Rutgers egyetemen szerezte első diplomáját, majd a New York-i Columbia Egyetemen kapott doktori címet. Bár eredetileg matematikusnak készült, de a Rutgersen töltött idő alatt két közgazdász rendkívül mély benyomást tett rá, akik meggyőzték arról, hogy a közgazdaságtan kiutat mutathat az akkoriban kibontakozó nagy gazdasági világválságból.

Friedman személyéhez a monetarista doktrína megteremtését kapcsolják.

Alapvető tézise azon alapult, hogy ha egy kormány növelni akarja a gazdasági konjunktúrát, akkor nem az állami kiadások növeléséhez kell folyamodni, ahogy azt korábban John Maynard Keynes tanította.

Friedman ezzel szemben a minél szabadabb piacgazdaság mellett lépett fel, síkra szállt a pénzmennyiség banki szabályozása – azaz a monetáris politika – előtérbe helyezése mellett, mert úgy vélte: így a legtöbb gazdasági probléma megoldható, és biztosítani lehet a tartós, csekély inflációval járó gazdasági növekedést. Ezen elmélet alapján az állam dolga csak a magántulajdon definiálása, az ország védelme, a legszegényebbeknek az éhezéstől és nyomortól való megkímélése. Munkásságával a hetvenes évektől erősen zavarossá vált makrogazdasági folyamatok irányításához próbált útmutatást adni.

A keynesi elméletet a leghatásosabban az általa alapított chicagói iskola képviselői bírálták, és a hetvenes-nyolcvanas években döntő befolyásra tettek szert.

Amerikai elnökök tanácsadója volt a magyar Nobel-díjas professzor

Friedman szakértelmét az amerikai politika legfelsőbb szintjein is igénybe vették. Richard Nixontól Ronald Reaganig több amerikai elnök tanácsadójaként dolgozott.

Elterjedtek olyan pletykák is, amelyek szerint 1973–1974 között Augusto Pinochet chilei diktátor is alkalmazta tanácsadóként. A valóságban azonban Friedman csak egyszer adott tanácsot a diktátornak 1975-ben, amikor is a demokratikus átalakulásra tett számára javaslatot. A tanácsot azonban Pinochet nem fogadta meg.