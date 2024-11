Hivatalos: Magyarország bekerült a világ legjobbjai közé

Alapos vizsgálatot végzett és publikált a VisaGuide, amikor elkészítette a friss Passport Index kutatását. Ebben 199 ország útlevelét vette össze egy komplex szempontrendszer alapján.

Ebben kiemelt helyen szerepel

a vízummentes hozzáférés,

a „globális mobilitás”, azaz az útlevél elfogadottsága

vagy éppen a digitális aláírás megléte.

A Világgazdaság szemléje szerint a VisaGuide összesítésében a top ötbe egy ázsiai és négy európai ország útlevele került be.

A képzeletbeli dobogó legfelső szintjén Szingapúr áll, majd Spanyolország, Olaszország, Franciaország és Magyarország következik. Németország a hatodik, Svájc és Ausztria a nyolcadik és a kilencedik, míg a sereghajtó Szomália.

Tehát a hivatalos rangsor szerint a magyar útlevél a világ ötödik legértékesebbje.

Ugyanakkor nincs két egyformán erős útlevél, mert a pontszámokat sok tényező befolyásolja. A pontszám függ többek között a célország vízumkötelezettségétől, illetve attól, hogy az adott útlevéllel hány országba lehet vízummentesen eljutni.

Fotó: pixabay.com

Az útlevél erejét az is meghatározza, hogy hány országba lehet útlevél nélkül utazni - bizonyos részben ez magyarázhatja az európai uniós országok előkelő szereplését.

Amikor külföldre utazunk, akkor szinte az első dolog, amit beteszünk a táskánkba, az az útlevél. Ennek a lejárati dátumát megnézik az emberek, azonban van egy másik dolog, amit szinte sosem ellenőriznek, pedig akár tönkre teheti az egész nyaralást. Egy utazási szakértő, Gavin Lapidus, az eShores utazási iroda vezetője, arra figyelmezteti azokat, akik külföldi utat terveznek, hogy az út előtt mindképpen ellenőrizzék az okmányaikat.

Az útlevelek időközben valamennyire elhasználódhatnak. Ezért nagyon fontos, hogy

megnézzük, az útlevél nem sérült-e, nem hamisították-e meg az érvényességet, ugyanis a sérült okmányokat elutasíthatják a határokon is, így az egész nyaralásunkat elronthatja a figyelmetlenségünk.

A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy fontos tudni azt is: bizonyos országokban, ha a hatóságok érvénytelennek vélik az útlevelünket, akkor le is tartóztathatnak emiatt, még akkor is, ha a már leszálltunk a repülőgépről.