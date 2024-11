Rengeteg McDonald'sban gond van a kávéval

A jegeskávéra vagy kapucsínóra vágyó vendégek világszerte kellemetlen meglepetésben részesülnek a McDonald’sban:

a hírhedt fagylaltkészítők után a kávégépek sem működnek, mivel a gyártó egy biztonsági problémát talált rajtuk.

A Világgazdaság szemléje szerint a Melitta, a McDonald’s által használt 3000 dolláros kávégépek gyártója több ezer éttermet tájékoztatott egy meghibásodásról, amely miatt nem biztonságos a berendezések használata, és azokat ideiglenesen üzemen kívül kell helyezniük, amíg nem javítják ki a hibát.

Ennek következtében a gyorsétteremlánc vendégei sok helyszínen nem rendelhetnek kávét, és bár a vállalat pontos adatokat nem közölt arról, hogy hány üzlet érintett a hiba, rendszerszintű problémáról lehet szó: az Egyesült Államok legtöbb nagyvárosában például egyáltalán nem lehet ilyen termékeket vásárolni. A vállalat által nemrég elindított, kizárólag kávéra fókuszáló CosMc’s éttermei pedig kénytelenek voltak bezárni.

A kávé óriási üzletet jelent a gyorsétteremláncnak, amely világszerte napi 8 millió csészét ad el – a gépek meghibásodása így jelentős bevételkiesést jelent az üzletek számára.

Fotó: Jurij Kenda / Unsplash

Az üzemzavar ráadásul nem is jöhetett volna rosszabbkor, mivel az étteremláncnak nemrég egy E. coli-járvánnyal kellett megküzdenie, amely az eladásokat is visszavetette. Ahogy az Origo is beszámolt róla,

Szeptember 27. és október 10. között több államból is érkeztek bejelentések, és 90-re emelkedett a McDonald'shoz köthető E. coli járvány megbetegedéseinek száma. Összesen 13 állam volt érintett a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) szerint: Iowa, Kansas, Michigan, Missouri, Nebraska, Új-Mexikó, Oregon, Utah, Washington, Wisconsin és Wyoming államokból is érkeztek bejelentések. A legtöbb esetet Coloradóban regisztrálták, összesen 29-et, és egy haláleset is történt.

Ugyanakkor az E. coli fertőzésben érintett emberek tényleges száma valószínűleg jóval magasabb volt a bejelentettnél, és a járvány nem feltétlenül korlátozódott az érintett államokra. Ennek oka, hogy sokan nem fordulnak orvoshoz "- közölte az Egyesült Államok járványügyi központja (CDC) a megbetegedésekkel kapcsolatban kiadott közleményében.