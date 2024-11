Tévedés, hogy a MOHU dönt arról, kik csatlakozhatnak a visszaváltási hálózathoz

Óriási siker Magyarországon a palackvisszaváltási rendszer, mely egyben az ország eddigi legnagyobb, társadalmi szinten megvalósuló szemléletformáló programjának sikerét is jelenti. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (MOHU) által üzemeltetett rendszerben november második felére már a 700 milliomodik palackot váltották vissza a vásárlók. Ez hihetetlen tempójú bővülése a rendszernek, egyúttal eredményességének egyik legfontosabb fokmérője – érdemes felidézni, hogy a MOHU augusztusban számolt be arról, hogy elérték a 100 millió visszaváltott palackot, ami a rendszer januári indulása óta (illetve azóta, hogy július 1-jétől kezdődően a boltok polcain már csak a visszaváltó rendszerbe kötelezően befogadandó italcsomagolásokat árulhatnak a kereskedők) kiemelkedő eredménynek számított.

Egy REpont visszaváltó automata

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Az azóta visszavitt nagyjából 600 millió palackot rövidebb idő alatt vitték vissza a magyar vásárlók, mint amennyi a 100 millió palack visszavitelére kellett. Ehhez persze kellett az is, hogy a MOHU gyors tempóban igyekszik kiszolgálni a visszaváltási helyek létesítésére való fokozott igényt (augusztusban kb. 3.300 automata és 1000 kézi visszaváltóhely üzemelt az országban). A lakossági-kereskedői igény tehát találkozik a környezetvédelmi szándékkal és célkitűzéssel, a számok egyértelműen a rendszer sikerét jelzik, még akkor is, ha vannak, akiknek a bevezetéshez kapcsolódó döccenők a fontosabbak, mint az eredmények.

Önkéntes a csatlakozás a visszaváltási rendszerhez

Törvényszerűnek talán nem nevezhető, de tekintve, hogy a visszaváltási rendszer elindítása földrajzi és társadalmi értelemben is az ország egészét érintő, egyik legfontosabb újdonság volt az elmúlt években, nem is volt váratlan, hogy a rendszer elindulásával több megalapozatlan vélekedés, rosszindulatú feltételezés, vagy tévedésen alapuló szóbeszéd terjedt el a MOHU által működtetett rendszerről. Ezek közé tartozik az egységes 50 forintos visszaváltási díj szerepe körüli számos félreértés, melyről a MOHU tisztázta, hogy ösztönzőként van jelent a rendszerben, azon a cég nem tud, és nem is teheti meg, hogy "nyerészkedjen."

Hasonló félreértés, illetve megalapozatlan feltételezés az elmúlt hetekből az, hogy a MOHU-n múlik az, hogy a REpont automaták mellett visszaváltásra használható kézi visszaváltási pontok száma milyen ütemben növekszik.

Mint az Origo a MOHU-tól megtudta, mindkét típusú visszaváltási pont száma nő, automatákból kb. 4400 telepített gépnél járnak, míg kézi visszaváltási hely november második felében 1400 működött az országban. A hazai hulladékgazdálkodás fejlesztése több százmilliárd forint ráfordításával zajlik a MOL részéről a MOHU-n keresztül, ebből csak automaták telepítése 40 milliárd forintos összeget jelent, amit a cég a REpont-ok üzemeltetésébe csatlakozóknak előfinanszírozott.