Videóüzenetet küldtek a magyar űrhajósjelöltek az MVM Élménynapján

A rendezvényen 800 fogyatékos illetve hátrányos helyzetű gyereket és kísérőiket látták vendégül

Mátrai Károly hozzátette: őt és munkatársait is örömmel tölti el, hogy a Millenárist gyerekek boldog zsivaja tölti be, mert ez is megerősíti meggyőződésüket, hogy fontos felelősségvállalást folytatnak azzal, hogy minden évben kiválasztják a támogatást kapó szervezeteket. A vezérigazgató elmondta: támogatási programjuk eddigi szakaszában több mint 1 milliárd forint támogatást ítéltek meg fontos segítő munkát végző intézményeknek és civil szervezeteknek.

Jövőre is folytatódik a támogatási program

Az MVM Csoport vezérigazgatója az Origó kérdésére elmondta: minden kétséget kizáróan jövőre is folytatódik a civil szervezeteket támogató program, a "Legszebb napom!" rendezvénnyel. Mátrai Károly elmondta:

az MVM pénzügyileg stabil vállalat, a magyar gazdaság fontos szereplője, és felelősséget éreznek azért, hogy segítséget nyújtsanak azoknak, akik gyerekeket segítsenek.

A rendezvényen a támogatásban részesülő intézmények és civil szervezetek képviselői jelentek meg - az MVM jövőre is folytatja támogatási programját

Mátrai Károly az Origo érdeklődésére azt mondta, támogatási programjuk a vállalatcsoporton belül is fontos közösségformáló erőt jelent, amin keresztül meg tudják mutatni, hogy a vállalaton belül munkatársaik is valódi közösséget alkotva végzik munkájukat. A vezérigazgató szerint jelenünk körülményeit tekintve a közösségek erősítése fontos üzenetértékkel bír.

