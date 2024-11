Korábban érkezik a decemberi nyugdíj, januárban pedig újra emelnek

A közösségi oldalán közölte a kormány, újabb nyugdíjemelés lesz januárban, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj, majd hangsúlyozta, amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, a nyugdíjasok megbecsülését garantálják.

Mivel a kormány 2010-ben a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzését ígérte, ezt be is tartotta, sőt felül is teljesítette. Ugyanis a számokból pontosan kiderül, hogy a nyugdíjak összege 2010 óta több mint a kétszeresére nőtt, valamint a vásárlóerejük pedig több mint húsz százalékkal javult.

Mindezek mellett a kormány 2022-ben teljes összegében visszaépítette a 13. havi nyugdíjat is, és ennek fedezetét minden év második hónapjában, így 2025 februárjában is biztosítani fogja a jogosultak számára.

Ezeken túl pedig decemberben, ahogy azt a korábbi években is megszokhatták az idősek, előbb érkezik a nyugdíj, a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint a jövő hónapban már 3-án, kedden érkezik a támogatás - írja a Magyar Nemzet.

A kép illusztráció!

Fotó: Shutterstock

Ahogy azt az Origo is megírta, a 2025-ös költségvetés törvényjavaslatában külön fejezet szó a nyugdíjakról a törvényjavaslat szerint a kormánynak továbbra is kiemelt célja a nyugdíjasok támogatása, a nyugdíjak értékállóságának megőrzése, a nők kiemelten megbecsült szerepének elismerése a nyugdíjrendszerben. Az előirányzatokat alapján látni lehet, hogy a költségvetés nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 7200 milliárd forintot fordít majd 2025-ben. Valamint az is kiderül, hogy a 13. havi nyugdíjra és ellátásra jövőre összesen 535 milliárd forintot fordít a költségvetés.

Ezek mellett a kormány a nők családban betöltött szerepének elismerésére 2025-ben is biztosítja a negyven év jogosultsági idővel rendelkező nőknek a korhatár előtti öregségi nyugdíj igénybevételének lehetőségét. A központi költségvetés erre 2025-ben közel 490,6 milliárd forintot fordít majd. Valamint azokat az idős embereket is támogatják, akik nyugdíjasként továbbra is dolgozni fognak. Részükre 2025-ben is fennmarad a nyugdíjas munkavállalók jövedelmének szociális hozzájárulási adó- és járulékmentessége.