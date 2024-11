A nyugdíjak értékállóságát garantálja a költségvetés

A 2025-ös költségvetés törvényjavaslatában külön fejezet szó a nyugdíjakról, ami arra emlékezetet, hogy a kormány 2010-ben a nyugdíjak értékállóságát ígérte, amit be is tartott, sőt még felül is múlt. Ugyanis a számokból világosan kiderül, hogy 2010 óta a nyugdíjak kétszeresükre emelkedtek, valamint a vásárlóerejük több mint húsz százékkal javult.

Mindemellett a kormány 2022-ben visszavezette a 13. havi nyugdíjat, aminek a fedezetét minden év februárjában biztosítja.

A törvényjavaslat szerint a kormánynak továbbra is kiemelt célja a nyugdíjasok támogatása, a nyugdíjak értékállóságának megőrzése, a nők kiemelten megbecsült szerepének elismerése a nyugdíjrendszerben.

Az előirányzatokat alapján látni lehet, hogy a költségvetés nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 7200 milliárd forintot fordít majd 2025-ben. Valamint az is kiderül, hogy a 13. havi nyugdíjra és ellátásra jövőre összesen 535 milliárd forintot fordít a költségvetés.

Mint azt tudni lehet a kormány 2021-től építette vissza a 13. havi nyugdíjat. Eredetileg fokozatos visszaépítésről volt szó, azonban 2022-ben lehetőség nyílt arra, hogy a tervezett kétheti juttatás helyett a teljes havi juttatást megkapták a nyugdíjasok. Sőt azok is megkapták ezt a 13. havi ellátás címén, akiknek az ellátását a nyugdíjakkal azonos módon kell emelni. Ahogy az elmúlt éveben, úgy 2025 februárjában is mintegy 2,5 millió fő egy teljes havi nyugdíjjal vagy ellátással azonos összegű többletjuttatásban részesül.

A kormány a nők családban betöltött szerepének elismerésére 2025-ben is biztosítja a negyven év jogosultsági idővel rendelkező nőknek a korhatár előtti öregségi nyugdíj igénybevételének lehetőségét.

A kép illusztráció!

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A központi költségvetés erre 2025-ben közel 490,6 milliárd forintot fordít majd. Valamint azokat az idős embereket is támogatják, akik nyugdíjasként továbbra dolgozni fognak. Részükre 2025-ben is fennmarad a nyugdíjas munkavállalók jövedelmének szociális hozzájárulási adó- és járulékmentessége.

A törvényjavaslatban az is olvasható, hogy a kormány 2010 után olyan növekedési fordulatot hajtott végre, amely megalapozta az egyensúllyal párosuló gazdasági növekedést,ez pedig erősítette a a versenyképességet és megteremtette a gazdasági növekedés alapjait, valamint az új munkahelyeket is létre hoztak.