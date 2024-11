Nevetséges hibát kihasználva loptak el rengeteg pénzt a világ egyik legnagyobb bankjától

Három bíróságon is keresetet nyújtott be magánszemélyek ellen az Egyesült Államok legnagyobb, egyben a világ egyik legnagyobb bankja, a JPMorgan Chase. A keresetet azért nyújtották be, mert állításuk szerint több magánszemély még mindig nem fizette vissza azokat az összegeket, amit a nyáron loptak el a banktól.

A "végtelen pénzeső" nevet kapó csalás lényege az volt, hogy a bank ügyfelei hamisított csekkeket helyeztek be a bank készpénzkiadó automatáiba. A hamis csekkeket általában egy bűntársuk állította ki. Normál esetben ilyenkor a banknak szüksége van néhány napra ahhoz, hogy ellenőrizze a csekk valódiságát, és azon szereplő összeget a bankszámla tulajdonos számláján jóváírja. Azonban egy rendszerszintű hiba miatt ez az ellenőrzési folyamat kihagyható, pontosabban megkerülhető volt, így a behelyezett csekkek összegeit a számlatulajdonosok hamarosan készpénzben, bankkártyájuk használatával felvehették az ATM-ekből.

A csalási módszer augusztusban virális videóként terjedt a TikTok illetve az X felületén is, amíg a platformok közbe nem avatkoztak, és törölték azokat.

A bankot ért kár óriási: a pontos összeget nem közölte a JPMorgan, és azt állították, hogy a hiba észlelése után néhány nappal sikeresen eltorlaszolták ezt a törvénytelen kiskaput, de a most indított bírósági eljárásokban még mindig több százezer dollárnyi összeget követelnek az azonosított elkövetőktől.

Például egy houstoni esetben egy férfi 290.939 dollárt vett ki különböző alkalmakkor a bank ATM-eiből, nem sokkal azután, hogy egy egyelőre ismeretlen bűntársa 335.000 dollár értékű csekket helyezett be az egyik automatába.

A JPMorgan szerint

több ezer "végtelen pénzeső" csalás történhetett a kérdéses napok alatt, és közlésük szerint számos tranzakció vizsgálata jelenleg is tart.

A CNBC megjegyzi, hogy az elektronikus fizetési módok terjedése ellenére a papír alapú csekkek még mindig nagyon népszerűek az Egyesült Államokban. Népszerűségüket az is növelte, hogy a papír alapú csekkeket technológiailag össze lehet kapcsolni az elektronikus pénzhasználati megoldásokkal.