Az ezerszer elátkozott pornómágnás, aki a szólásszabadság bajnoka lett

Az incidens súlyos fizikai és pszichológiai hatással volt rá, ám ennek ellenére folytatta a munkáját, és a Hustler birodalom továbbra is virágzott. Elsősorban pornográf magazinokat adtak ki (köztük a Hustlert), de pornográf videókat is forgalmaztak, és három pornográf televíziós csatornát is üzemeltettek Hustler TV néven.

Máig ható örökség

Larry Flynt öröksége máig élénken hat az amerikai kultúrára. Szabadságjogi küzdelmei és vállalkozói szelleme új irányokat nyitott a médiában, miközben a szólásszabadság terén végzett munkája számos kortárs és jövőbeli ügyet is befolyásolt.

Flynt életműve egyaránt inspirálja és megosztja az embereket; míg egyesek a társadalmi értékek lerombolóját látják benne, mások a jogok és szabadságok egyik legharcosabb védelmezőjét.

A Hustler magazin és Larry Flynt története a szólásszabadság megvédésének egyik legerőteljesebb példája. Bár sokan kritizálták a kiadvány ízléstelenségéért és provokatív tartalmáért, Flynt arra használta fel platformját, hogy megkérdőjelezze a társadalom által megszabott normákat és a hatóságok korlátait.

Szívelégtelenségben halt meg 2021. február 10-én, 78 éves korában. 1996-ban film készült róla Larry Flynt, a provokátor címmel.