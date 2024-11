Hatalmas melleit kitéve kéjeleg a rendőrnek öltözött pornómodell

A 25 éves Madelene Wrightnak hatalmas rajongótábora van a közösségi oldalain és az OnlyFansen is.

Halloween alkalmából olyan képeket posztolt magáról, amiken csontvázak, halálfejek és tökök előtt pózol egy szexi rendőrruhában.

A képhez rengeteg követője kommentelt, volt, aki azt írta, hogy a nő letartóztathatná. Más csak egyszerűen gyönyörűnek nevezte – írja a The Sun.

A pornómodell tavaly olyan képet posztolt az Instagram oldalán, amin angyalnak öltözött. Nemrég pedig azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy másik csapathoz igazolt. Korábban pedig elmondta, hogy évi 500 ezer fontot keres, ami közel 244 millió forint.

Ahogy korábban megírtuk, a korábbi botrányos kampányáról híres Bonnie Blue pornómodell babérjaira törő Elsa Thorának az a terve, hogy 20 Premier League focistát csábít el. A nő kezdeményezi velük a kapcsolatot a közösségi médián keresztül, és nem válogat azok között akik írnak neki.

Októberben méregdrága ruhákba öltözve önfeledten szórakozva kapták lencsevégre Jessica Powert a Szerelem első látásra reality sztárját, aki nem mellesleg OnlyFans-modell is, miközben állítólag apját gyászolja és a követőitől kuncsorog pénzért, csak hogy kifizethesse a temetést.

Lily Allen meglepő kijelentést tett a közösségi oldalán: az OnlyFansen többet keres lábfotókkal, mint a Spotifyon a dalaival.

Az Onlyfans pornóoldal népszerűsége évről-évre növekszik, a pénzért cserébe egyre többen képesek magukat gátlástalanul mutogatni. Az oldalon szereplők között nem csupán pornómodellek, hanem színészek, énekesek, sőt tanárok is szerepelnek. A topmezőnyben van Blac Chyna tévésztár, modell és vállalkozó, Bella Thorne színésznő, Cardi B rapper-énekesnő, Mia Khalifa pornószínésznő, Erica Mena színésznő, Pia Mia Perez énekesnő és színésznő.

Magyar celebek is vannak az Onlyfans felhasználók között, ilyen Molnár Anikó is, aki arra hivatkozott, hogy azért kezdett el az oldalra képeket feltölteni, hogy megmutassa, hogy egy nő 40 fölött is megmutathatja magát és nem kell szégyellnie a teste változását. Annyira belejött a pornómodellkedésbe, hogy egyre extrémebb dolgokba kezd, mint például intim helyre rakatott piercinget.