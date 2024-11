Idén is sportruházati adománnyal támogatta a rászoruló gyermekeket a Pro Filii Alapítvány

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa ünnepélyes keretek között, a felcsúti Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpontban adta át az öt szervezet képviselőinek az adományokat.

Az „Együtt mozdulunk!” sportmez-adományozási programunkkal is szeretnénk minél több rászoruló gyermeket segíteni, illetve lehetőséget biztosítani azok számára, akiknek önhibájukon kívül nincs esélyük arra, hogy rendszeresen sportolhassanak.

A társadalmi felelősségvállalás jegyében továbbra is kitűzött célunk, hogy alapítványainkon keresztül támogassuk a fiatalok esélyegyenlőségének megteremtését” – hangsúlyozta ki Mészáros Lőrinc tulajdonos az eseményen mondott ünnepi beszédében.

A jótékonysági program keretében a Nagycsaládosok Országos Egyesülete 52 millió forint, a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete 29,5 millió forint, az Egyszülős Központ 45 millió forint, az ÁGOTA Alapítvány 21,5 millió forint, a Sportegyesületek Országos Szövetsége pedig 52 millió forint értékben kapott 2Rule mezeket és sportruházati termékeket.

“Megtisztelőnek tartom, hogy idén második alkalommal kap az 1084 tagegyesületet számláló SOSZ lehetőséget arra, hogy olyan színvonalas, esztétikus, szép mezeket, sportfelszereléseket juttasson el a sportoló gyerekek számára, amiben büszkén sportolhatnak. A SOSZ a tagegyesületeiben sportoló 150-160 ezer fiatalt tudja ezzel támogatni” – mondta beszédében dr. Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke.

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa és Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője

Fotó: Kondella Misi Photography

A többi szervezet képviselői, Nagy Anna, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány kuratóriumi elnöke; prof. dr. Sterbenz Tamás, a Testnevelési Egyetem rektora; Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, valamint Balogh Zsolt, az ÁGOTA Alapítvány önkéntes koordinátora is köszönetüket fejezték ki. Az ünnepélyes eseményt egy játékos kapura lövő verseny zárta, amelyben az adományokban részesült gyermekek közül harmincan vettek részt. A minibajnokság lebonyolítását a Puskás Akadémia három utánpótlás-válogatott labdarúgója, Bozó Mirkó kapus, Mondovics Kevin és Pál Barna mezőnyjátékosok is segítették, így a kis tehetségeknek alkalmuk nyílt a jövő példaképeivel is találkozni.