Rejtélyes kincsekről keringenek legendák a Balatonnál

A Balatonon évszázadok óta van hajóforgalom, így nem csoda, hogy viharok vagy balesetek miatt elsüllyedt régi fahajó és csónak maradványa található a tóban, amelyek a 18-19. századból származhatnak.

A 19. század végétől kezdve a Balatonon már gőzhajók is közlekedtek. Néhány régi gőzhajó vagy azok alkatrészei is megtalálhatóak a tó mélyén, ezek jellemzően technikai hibák vagy szerencsétlen balesetek következtében kerültek oda.

A második világháború végén a Balaton környéke fontos hadszíntér volt.

Német és magyar, illetve szovjet csapatok is harcoltak a térségben, és számos harci jármű került víz alá.

Tankok, kisebb csónakok és egyéb katonai felszerelések roncsai is fekszenek a tóban.

Nem túl gyakori, de előfordul, hogy be nem húzott kézifék vagy vandalizmus miatt autók is kerülnek a Balatonba. Ezek főleg a vízpart közelében vannak és az utóbbi évtizedekben kerültek oda. Ugyanakkor vízi sporteszközök, például szörfdeszkák, vitorlás kishajók, kajakok és kenuk is gyakran elsüllyednek - teszi hozzá a Promotions.hu.

A nyaralók pedig gyakran kisebb tárgyakat, például órákat, napszemüvegeket, fülbevalókat, nyakláncokat vagy karkötőket is könnyen elhagynak fürdőzés közben.

A legkülönbözőbb tárgyak kerülhetnek elő a Balatonból

Fotó: Wikimedia Commons

Mindezek mellett több legenda is keletkezett már a Balaton mélyén vagy a tó környékén rejtőző titokzatos kincsekről .

Az egyik szerint például Szentbékkállán egy aranyhintó található elásva a föld alatt. Ráadásul a hintó rengeteg kincset tartalmaz.

A történet részben egy történelmi eseményhez kapcsolódik, hiszen azt állítja, hogy a környéken korábban volt egy nagyobb palota (ennek maradványa manapság a Velétei Palotarom), és ettől nem messze ásta el a törökök elől menekülő püspök a hintóját. Méghozzá rengeteg kinccsel együtt.

A helybéli mendemondák rengetegszer beszámolnak arról, hogy valóban kerültek elő kincsek a környéken a föld alól az elmúlt évszázadokban, amikor házakat építettek a környékbeli falvak lakosai. Tehát valamiféle igazságalapja lehet a legendának.

Létezik egy másik verzió is, amely még régebbre, Nagy Lajos korába teszi az elásott kincsek és az aranyhintó legendáját.