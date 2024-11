Fontos bejelentést tett a Revolut a készpénzfelvételről

Londonban november 22-23-án zajlik a vállalat The Revolutionaries nevű eseménye, melyen a cég társalapítói, Nik Storonsky és Vlad Yatsenko ismertette a cégtől várható legfontosabb újdonságokat. Ezek többségéről számos részlet a rendezvényen még nem derült ki, így a cég közleménye, valamint a Revinfo portál alapján a várható főbb fejlesztésekről egyelőre címszavakban lehet beszámolni.

A Revolut-nak 2024-ben eddig 10 millió új ügyfele lett világszerte.

Jövőre arra számíthatnak – legalábbis egy részük, mert az újdonságot a vállalat fokozatosan vezeti be –, pénzügyeik intézését mesterséges intelligencia támogatja majd.

A cég egy asszisztensfunkciót kapcsol ehhez, és azt ígérik, hogy az segíteni fogja a felhasználókat a tudatosabb és eredményesebb pénzkezelési szokások kialakításában, a pénzügyi döntéshozatalban, valamint az adminisztrációban. Az MI-alapú asszisztenst folyamatosan fejlesztik, bevezetése pedig fokozatosan történik az egyes piacokon.

A cég azt ígéri, hogy 2025-ben elindítja jelzáloghitel-termékét Litvániában, majd Írországban és Franciaországban, teljesen digitálisan, legfeljebb egy munkanapos jóváhagyási idővel. Egy ideje nem titkok, hogy a Revolut szeretne betörni a hagyományos banki szolgáltatások, így a hitelezés piacára is. Ennek azonban a pénzügyi szabályozások miatt komoly előfeltételei vannak az egyes országokban, például az adott ország pénzpiaci felügyeletét ellátó szervek hatálya alá kell bejelentkeznie, és általában leánybankot is kell ott alapítania (ezt a magyarországi tevékenysége miatt egyébként az MNB is régóta szorgalmazza).

Szintén 2025-ben indítaná el a cég első üzleti hiteltermékét, a Revolut Business-t, EU-s szinten versenyképes kamatlábakkal. Ezen belül a cég vizsgálja, milyen csúcstechnológiás megoldást tudni kínálni kisebb boltok, éttermek pénzforgalmának kezelésére, például biometrikus fizetési szolgáltatás bevezetésével.

A várható újdonságok között az egyik legfontosabb lehet az, hogy a digitálisan működő, ám már bankfiók nyitásának gondolatával is kacérkodó cég megkezdi saját ATM-jeinek telepítését.

Ezeket már az év elején kihelyezik, igaz, egyelőre csak Spanyolországban, ahol a cég egy ideje leánybankot tart fenn a spanyol központi bank, a Banco de España felügyelete alatt, és ahol az egyik legnagyobb és legerősebb európai piaca van.

A Revolut ATM-ei készpénz és bankkártyákat is kiadnak – ilyen ATM-jük már működik Rómában –, később pedig befizetni is lehet azokon, mindezt fejlett biztonsági funkciókkal.

Arról ugyanakkor még nincs információ, hogy az ATM-eken keresztül milyen díjszabás ellenében lehet majd bonyolítani a készpénzhez, tágabban pedig a bankkártya használatához kapcsolódó szolgáltatásokat.