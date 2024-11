Bejelentést tett a NAV: változás jön a csekkes befizetéseknél

Ha valaki kötelezettségét készpénzátutalási megbízással, azaz csekken szeretné befizetni a NAV-nak, a csekkigényléshez kérelmet kell benyújtania. Ez a CSEKK Kérelem.

Az egyszerű, és gyors online kérelembeadás decembertől az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehetséges

– hívja fel a figyelmet honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A korábbi, bonyolultabb, külön letöltéseket igénylő, az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot (ÁNYK) használó igénylési mód megszűnik.

A NAV fontos információkat közölt a készpénzátutalási megbízás igényléséről (illusztráció)

Fotó: MTI/Faludi Imre

A digitális megoldások térnyerésével az ONYA felületén egyre több nyomtatvány érhető el. A nyomtatványkitöltő használatához nem kell keretprogram, webes alapú és felhőben tárolja az adatokat. A felület elérhető mobiltelefonon és tableten is, megkönnyítve és gyorsítva az ügyintézést. Az ONYA-ba ügyfélkapus (KAÜ), illetve DÁP Mobilalkalmazást használó azonosítással is be lehet jelentkezni, így pár kattintással kérhető a sárga csekk. A felület azonosítás nélkül is elérhető, de ilyenkor a kérelmet kinyomtatva, papíron kell elküldeni a NAV-nak.

A csekkes befizetésen túl számos gyorsabb, kényelmesebb elektronikus fizetési mód is választható az adófizetési kötelezettség teljesítésére. Ezekről a Ki, hogyan fizethet a NAV-nak? című tájékoztató ad részletes információkat – jelzi a NAV.

Ezek között különösen figyelmet érdemel az, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által nyilvántartott adót, vámot és az egyéb fizetési kötelezettségeket

a megfelelő államháztartási számlákra, a bírságot, a pótlékot és az ezekhez kapcsolódó költségeket külön számlára kell megfizetni, forintban.

A postai befizetéshez a következőképpen lehet készpénzátutalási megbízást – sárga csekket – igényelni: