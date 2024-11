Mozog a 200 méter magas gát, ami Magyarországnak is fontos erőműhöz kapcsolódik

40 méterrel az aktuális vízszint alatt: a Kölnbrein-gát belsejében járva több méter vastag fel választ csak el a víztömegtől

Fotó: Origo

Több mint gát: szivattyús erőműrendszert táplál a Kölnbrein

A monstrum gyomrában, valamint a tetején tett séta közben kapott ismertetések és magyarázatok alapján elég világossá vált, hogy a Kölnbrein mérnöki és építőipari csúcsteljesítményként akkor is érdekes lenne, ha csak egy „hagyományos” duzzasztó lenne, amelyből a vizet leeresztve, lényegében a gravitációt kihasználva hajtanak meg alacsonyabban fekvő turbinákat, hogy elektromos energiát termeljenek. A Kölnbrein-gát azonban egy több tagból álló, főként szivattyús energiatározó rendszer része, ez a technológia pedig Magyarország számára is érdekes lehet. Ezért is volt különösen érdekes a gátnál tett látogatás.

A duzzasztógát egy nagyobb rendszer része, a vizével meghajtott erőműves technológia Magyarország számára is érdekes lehet - a részleteket a látogatóközpontban is meg lehet ismerni

Fotó: Origo

Azt ugyanis már tavasszal világossá tette a Energiaügyi Minisztérium, hogy a szivattyús-tározós energiatermelő megoldás a nemzeti szintű energiaellátásnak is alkotórésze lehet, két lehetséges helyszínen, a Mátrában és a Bükkben le is zajlott néhány vizsgálat a döntés-előkészítéshez. Ha ilyen erőmű (vagy erőművek) épülnének, azok az MVM Csoport portfóliójának részeként valósulhatnának meg. A kölnbreini látogatás azért is lehet érdekes turisztikai értékén túl minden, az energetika kérdései iránt érdeklődőnek, mert Magyarországhoz közel tekintheti meg a szivattyús technológia látványos példáját a Malta-Reisseck erőműrendszer képében.

Amennyire semleges a megoldás elnevezése, annyira érdekes – és alapvetően egyszerű – a tényleges működése. Működési elve röviden a következő: a szivattyús erőmű nem hagyományos vízerőmű, hanem egy felső és egy alsó tározóból álló rendszer. Ha energiaszükséglet van, a víz leeresztésével meghajtott generátor a turbinán keresztül áramot termelhet. A szükségleten felüli energiával a leeresztett víz szivattyúkkal visszajuttatható a felső tározóba. Vagyis a vízmennyiség (jelentősebb) elvesztése nélkül, annak újrafelhasználásával valósulhat meg energiatermelés, ráadásul úgy, hogy a termelés megkezdéséhez elegendő a víz mechanikai energiája, nem kell külön energiaforrásról „bebikázni” a termelőegységet előtte.