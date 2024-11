Sztárséfekkel lép partnerségre a Kifli.hu

A Kifli.hu személyében új szakmai partnerrel indul az RTL Konyhafőnök című műsorának új évada, amely a lineáris adáson kívül az RTL+ streamingfelületén is elérhető lesz. A november 18-tól adásba kerülő 11. széria számos meglepetéssel érkezik. Új kötényszerzési szabályokra, hosszabb válogató adásokra és a zsűri soraiban két új Michelin-csillagos séfre is számíthatnak a nézők. A versenyzők fogásait Kaszás Kornél, a Babel Budapest étterem rock’n’roll vezető séfje és Tóth Szilárd, a SALT étterem vezetője, illetve Fördős Zé és Rácz Jenő bírálja majd el. A versenyzők különleges fogásaik alapanyagaként a Kifli.hu Miil és Kitchin sajátmárkás, fenntartható prémium termékeit használják majd.

Fotó: Kifli.hu

„Nagy örömmel csatlakoztunk a Konyhafőnök sikersorozatához a topséfek szakmai partnereként. Célunk, hogy a legjobb hazai séfekkel közösen mutassuk be a Kifli.hu kínálatából otthon is elérhető kulináris élményeket, hiszen vásárlóink, otthonuk kényelmében is aktív részesei lehetnek a gasztronómiai élménynek. Hiszünk abban, hogy a Kifli.hu kínálatában elérhető, kiemelkedő minőségű saját márkás prémium alapanyagok és a gasztronómiai kreativitás és receptek közösen inspirálják majd a vásárlókat, hogy bekapcsolódjanak a különleges kulináris kalandba” – mondta Gabriel Makki, a Kifli.hu ügyvezetője.

Fotó: Kifli.hu

A Kifli.hu felületén folyamatosan megoszt a műsorban készülő ételekhez kapcsolódó recepteket, illetve azok hozzávalóit, amely termékeket az érdeklődők a Kifli Séfnek köszönhetően egy gombnyomással meg is rendelhetik otthonukba a vásárlók, akár másfél órán belüli kiszállítással. A sorozat ideje alatt exkluzív receptek, gasztrotippek és kedvezmények is várhatóak a Kifli.hu.n, a vásárlók pedig rendelésük után egyedi RTL+ kódot kapnak, amellyel 50%-os kedvezménnyel érhetik el az RTL+ Premium csomagot, így streamelve is követhetik a Konyhafőnök adásait.