Széleskörű támogatás övezi a kutatóhálózat megújításáról szóló törvényt a kutatók körében

A világban több mint 20, a HUN-REN-hez hasonlóképpen működő hálózatnak a működését, felépítését, támogatási rendszerét néztük meg mélyrehatóan. Európában, Dél-kelet Ázsiában és Izraelben is számos jó példa van, amelyből tanulhatunk. Ilyen hálózat a svájci, a francia és német is: mind korszerű, teljesítményalapú finanszírozási modellben működnek, egységes jogi formában. De jópárat én is személyesen ismerek, hiszen volt szerencsém Angliában, Svédországban és Szingapúrban is dolgozni. Nem találtuk tehát fel a spanyol viaszt, hanem megnéztük milyen jó példákat tudunk a hazai környezet ismeretében és ahhoz illeszthető módon implementálni.

A legtöbb esetben azt láttuk, hogy egy egységes jogi szervezet és egységes jogi személyként működő hálózat tud hatékonyan működni, hiszen így van ez a világ számos országában. Miért ne lehetne így Magyarországon is?

Ezek vezetése képes a kormányukkal egy hosszú távú finanszírozási megállapodás megkötésére, így pedig rendkívül ütőképesen tudják a saját belső tevékenységüket szervezni és saját fejlődésüket biztosítani, egyúttal azonban garantálják az egyes kutatási intézmények működési önállóságát. Mi is egy ilyen működési struktúrára tettünk javaslatot, amit a törvénytervezet kiválóan leképez.

Egyes ellenzéki kötődéssel bíró szervezetek erőteljesen támadják az új törvénytervezetet. Azt mondják nem volt egyeztetés.

Elképedve olvasom a sajtóban ezeket a nyilatkozatokat.

Az elmúlt 10 hónapot arra szántuk, hogy a kutatói közösséggel és annak vezetőivel részletesen átbeszéljük a megújulási folyamatot. Nem csak a vezetőket, valamennyi kutatót bevontunk ebbe a folyamatba, megkérdeztük őket.

Azt olvasom ezekben a cikkekben, hogy az akadémiai dolgozók ellenzik ezt a törvénytervezetet. Ez a legkevésbé sem igaz. November 14-én a HUN-REN valamennyi intézményvezetője aláírta azt a Közös Nyilatkozatot, amelyben egységesen kiállnak a törvény mellett. Ezt elfogadta a HUN-REN Irányító Testülete is. A Nyilatkozatban foglalt javaslatokat a kormány mind elfogadta és átvezette a törvénytervezen. Mellettük az elmúlt hetekben számos fiatal kutató, vezető kutató, intézményvezető és egyetemi vezető szólalt meg a kérdésben és jelezte támogatását. Én éppen azt látom, hogy a kutatói közösségben sikerült konszenzusra jutni a tekintetben, hogy mi is a víziónk és mi az annak eléréséhez vezető út.