Megújult platformmal segíti a vállalkozások működését a Magyar Telekom

A Telekom Hello Biznisz, a Telekom kifejezetten kkv-knak szóló szakmai tanácsadó és tudásátadó online platformja új helyre költözik és új funkciókkal is bővül. A Telekom ezzel szeretné tuningolni a vállalkozások működését és fejlődését, hogy sikerre vihessék elképzeléseiket - írja a Telekom közleménye.

Magyarországon nagyságrendileg egymillió működő vállalkozás van, ezek közül 970 ezer kis-és középvállalkozásnak számít, 2,2 millió embert foglalkoztatva ők termelik meg a magyar vállalkozások által előállított hozzáadott érték 43 százalékát.

A Telekom kutatásából pedig kiderül, hogy a vállalkozásokra úgy tekintünk, mint életünk, mindennapjaink természetes segítői, akik hatással vannak döntéseinkre. Az emberek közel 86 százaléka vásárol rendszeresen termékeket tőlük és több mint kétharmaduk veszi igénybe magyar vállalkozások szolgáltatásait. 83 százalékuk szerint a helyi vállalkozók nagyban megkönnyítik az életüket. Tízből kilenc ember egyetért azzal, hogy a kisvállalkozásoknak fontos szerepe van a helyi közösségekben: munkát adnak az embereknek, és elengedhetetlen szerepet játszanak a települések közösségi szolgáltatásainak működésében is.

A Telekom most szintet lép a kkv-k tuningolásában: a Hello Biznisz új és megújult funkciókkal segíti a vállalkozásokat.

A hellobiznisz.telekom.hu platformon új külsőt kaptak az úgynevezett D - vagyis digitalizációs - tervek, mostantól átláthatóbb felületen, egyszerűbben juthatnak hozzá a vállalkozók a Telekom lépésekre lebontott, könnyen alkalmazható digitális fejlesztési terveihez. A vállalkozások számukra releváns, fejlődési területekre fókuszáló tartalmakkal találkozhatnak, legyen szó friss startupról vagy egy bejáratott cégről. Az új networking funkcióval pedig ajánlásokat kapnak, miben segíthetnek másoknak és mások miben segíthetik őket: a profiljukban megadott adatokkal a vállalkozók pillanatokon belül kapcsolatba léphetnek azokkal, akikre szükségük van és azokkal is, akiknek ők tudnak segíteni. Azoknak a vállalkozásoknak, akik november közepe és december közepe között regisztrálnak a Telekom Hello Bizniszre, lehetőségük van arra is, hogy bekerüljenek a Telekom Magenta Moments partneri kedvezményprogramjába úgy, hogy emellett extra kiemelt megjelenést is kaphatnak a program felületén. A kedvezményprogram partnerei akár egymillió Telekomos ügyfél számára válhatnak láthatóvá termékeikkel, szolgáltatásaikkal.