Mindent felforgat a Temu: magánszemélyeknek is megnyitja az eladás lehetőségét

A kínai hátterű, az elmúlt években szédületes forgalomnövekedést produkáló internetes felület nagyjából az előző hat hónapban már egyértelművé tette: szeretné, ha az amerikai értékesítők megjelennének a piactéren. Ezt azonban eddig feltételekhez kötötte, a céges eladóknak például ajánlókódra volt szükségük ahhoz, hogy csatlakozhassanak, és kínálatukkal megjelenjenek a Temu-n.

Ennek azonban most vége, Temu-n ugyanis mind az amerikai cégek, mind a magánszemélyek megjelenhetnek kínálatukkal illetve eladó javaikkal.

A lépés időzítése aligha véletlen: közeledve a karácsonyhoz, globálisan is felpörög a kiskereskedelem, ezen belül az online értékesítés is. A kínai e-kereskedelmi platformok, amely körbe a Temu is tartozik, a Kínán kívül tekintett, globális értékesítés mintegy 21 százalékát uralják ebben az időszakban. Ez nagyjából 160 milliárd dolláros forgalmat jelent a Salesforce adatai szerint.

Fotó: Unsplash / appshunter.io

A Modern Retail munkatársai elvégezték a kereskedői regisztrációs folyamatot, ami beszámolójuk szerint gyors és zökkenőmentes volt. A Temu a kereskedői regisztrációt általában egy munkanap alatt jóváhagyja. Ugyanakkor forrásaik sem ismerték annak pontos dátumát, a Temu mikor nyitotta meg ezt az új lehetőséget, de vélhetően november második hetétől tette elérhetővé. A cég nem válaszolt az ezzel kapcsolatos megkeresésre.

A portál szerint a Temu ezzel a lépéssel az Amazonnal akar versenyezni, méghozzá saját terepén. Az Amazon az amerikai cégek termékeit saját helyi raktáraiból szállítja ki, és az ehhez hasonló Temu-modell fűtötte a cég növekedését, amennyiben a kínai vállalat szintén közvetlenül végezi a kiszállítást Kínából a megrendelőknek.

Az Amazonon értékesítő magánszemélyek és független kereskedők tavaly 140 milliárd dolláros forgalmat generáltak, a Temu alighanem ebből akar lefölözni valamennyit.

Az amerikai Amazon 25 legnagyobb eladója közül 5 már jelen van a Temu-n is a Marketplace Pulse adatai szerint, ugyanakkor a Temu 300 ezres eladói bázisának mindössze 1 százaléka amerikai.

Nagy kérdés ugyanakkor, hogy az amerikai kereskedők a Temu felhívása ellenére milyen hajlandósággal jelennének meg a jövőben a kínai piactéren. Juozas Kaziukėnas, a Marketplace Pulse vezetője szerint erre csak később lehet válaszolni, ő azonban egyelőre bizonytalan ebben. Szerinte a Temu-nak meg kell győznie az amerikai eladókat is, hogy számukra is ideális piactér, nem csak a kínai kereskedőknek, akik számára eredetileg készült.