Elindult a "temugyilkos" piactér, hihetetlen árakkal nyitott

Hivatalosan is elindult az Amazon új piactere: a Haul néven bemutatkozó online felület a Shein és a Temu versenytársa kíván lenni. Egyelőre még várni kell arra, hogy a Haul széles körben elérhető legyen a vásárlók által, mert az Amazon felületébe integrált piactér egyelőre a cég applikációjában érhető el, mégpedig egyelőre csak a béta – azaz technikailag és metodikailag – közel végleges változatában.

Az Amazonnál ugyanakkor már most abban bíznak, hogy "őrülten alacsony" áraikkal hamarosan komoly vetélytársa lesz a Haul a Temunak és a Sheinnek.

Ennek alátámasztásául az Amazon részéről a Quartz-nak adott nyilatkozat szerint jelenleg nincs 20 dollárnál drágább termék a felületen, de a legtöbb árucikk 10 dollárnál is olcsóbb. Ezen belül is gyakoriak a "filléres" árucikkek, példálul a 2 dollárért árult telefontokok, a 3 dolláros ruházati termékek, vagy az 5 dollárért megvásárolható párnacsomagok.

Haul néven indít új online piacteret az Amazon a Temu ellenében (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A termékek vételára azért ilyen alacsony, mert a Haul mögött álló Amazon közvetlenül Kínából szállítja ki a termékeket a vásárlóknak. Ez viszont azzal jár, hogy nem is vállal azokra olyan rövid kiszállítási időket, mint egyébként az Amazonon eladott termékekre az Egyesült Államokban. Így a vásárlóknak arra kell készülniük, hogy a megrendelt olcsó árucikk megérkezésére akár két-három hetet is várniuk kell, különösen most, a közelgő karácsony előtti időszakban, amikor egyébként is leterhelt a szállítmányozó és a logisztikai szektor.

Miként arról az Origo beszámolt, az idei év első felében már megjelentek az első információk arról, hogy az Amazon saját ligájában kelne birokra a rövid idő alatt nagyra nőtt kínai online piacterekkel. A Bloomberg szerint az új, kifejezetten a kínai eladóknak készülő felület az eddigi leghatározottabb lépés az Amazontól a kínai konkurensek lendületének megtörésére.

Az új online áruház nyitásáról szóló értesüléseket később az Amazon szóvivője erősítette meg. A Seattle-i székhelyű vállalatnál elmondták: olyan online áruház nyitását tervezik, ahol a harmadik félnek számító kínai kereskedők kínálják termékeiket a vásárlóknak, akik rendeléseiket közvetlenül részükre adják le (ez a storefront-formátumú webáruház).