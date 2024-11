Videón, ahogy rémisztően dobál valami egy konténerhajót a vízben

Bár a videó több mint tíz éve készült, a felvételen látható nem hétköznapi képsort újra felkapta az internet (cikkünk végén beágyazva megtekintheti). Ennek oka, hogy nagyon kevés olyan videó van, amely "élesben" bemutatja, mi történik akkor, ha egy nagy konténerszállító hajó az úgynevezett "parametrikus csapódás" áldozatává válik a tengeren.

A Kota Lambai nevű konténerszállító hajó (illusztráció)

Fotó: Wikipedia/Ian Barbour

A felvételt egy közeli hajóról készítették, még 2009-ben. Az azon látható hajó vélhetően az MV OOCL Brisbane, akkor vették videóra, amikor a tenger felé hajózott egy ausztráliai kikötőből indulva.

A képsor azért is rémisztő, mert a tenger láthatóan elég nyugodt, az időjárás kellemes, a látási viszonyok jók – írja a gCaptain. A hajó mégis bajba kerül:

egy erő – még ha lassan is, de – úgy dobálja ide-oda a konténerekkel megrakott teherhajót, mintha egy apró játékszer lenne.

Merülése a feltöltési adatok szerint ilyenkor 45 fokos dőlésszöggel a 10-12 métert is elérte.

A konténerszállító egy különleges tengeri jelenség, a "parametrikus csapódás" csapdájába esett. Ennek az érdekes tengeri jelenségnek bonyolult hullámfizikája van. Sajátosságát az adja, hogy csak bő fél évszázada nevezték meg önálló fenyegetésnek a tengerjáró hajók egyik csoportjára, nevezetesen a konténerszállítókra, mert csak azoknál jelentkezhet ez a veszélyhelyzet.

Ennek lényege, hogy amikor egy hullám csúcsa végigvonul az abban haladó hajó teste mellett, a hajó orra a víz felé tart. A billenése és csapódása következtében megváltozik a stabilitás, a felhajtóerő és a hullám ereje egyik oldaláról a másikra dönti a hajót, és gyakran ideiglenesen irányíthatatlanná is válik. A hajó normál haladási környezetben is dől kismértékben egyik oldaláról a másikra, de amikor egy hullám miatt megváltozik a súlypontja, a dőlés felerősödik, és akár konténerek is a vízbe hullhatnak.

Ez utóbbi nagy problémát jelent a kereskedelmi tengerhajózásban. Ahogy az Origo nemrég megírta, egy friss jelentés szerint 2023-ban a hajókról összesen 221 konténer hullott a vízbe.

A jelenség roppant veszélyeket rejt magában, és a hajóépítő vállalatok mérnökei folyamatosan dolgoznak azon, hogy a konténerszállítók elejét úgy alakítsák ki, hogy ne alakulhasson ki ez a veszélyhelyzet.