Boltnyitási hullám jön a Tescónál, 150 új üzletet nyitnak

Idén 30 éve annak, hogy a legnagyobb brit kiskereskedő, a Tesco, megnyitotta első, Express formátumú üzletét. Az első, diszkontkategóriás méretű áruházuk Londonban nyílt meg 1994-ben, mostanra pedig összesen 2.704 ilyen boltjuk üzemel az Egyesült Királyságban.

Az évforduló apropóján a Tesco Észak-Londonban nyitotta meg Burnt Oak nevű, legújabb boltját ebben a formátumban. A helyszín azért különleges, mert nagyon közel van ahhoz a helyhez, ahol az áruházlánc alapítója, Jack Cohen 1929-ben megnyitotta első boltját.

Képünk pusztán illusztráció

Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Az új üzlet megnyitásának apropóján a vállalat bejelentette, hogy

a következő három évben az Egyesült Királyság teljes területén további 150 Tesco Express-üzletet nyitnak.

Ezzel a helyi közösségek számára összesen 2.000 munkahelyet teremt a vállalat – számol be arról a Retail Gazette. A cég a bejelentés kapcsán arra is emlékeztetett, hogy néhány napja több mint 200 saját márkás termékük árát csökkentették Express formátumú boltjaikban, többek között olcsóbb lett a tej, egyes kenyér- és tésztafélék, valamint a kávé is.

A brit kiskereskedelem erősödését mutatja, hogy a legnagyobb piaci szereplői egymás után jelentik be újabb boltok nyitását. Ahogy az Origo nemrég megírta, még az idei karácsony előtt tíz új üzletet nyitna meg a vásárlóknak a brit Lidl. A tízből három áruház Londonban nyílna.

A vállalat erőteljes terjeszkedést végez az Egyesült Királyságban, a tíz új üzlet nyitására a vállalat összesen 70 millió fontot fordít.

Az ügylet keretében olyan településeken nyit meg áruházakat, mint Berwick Green, Bovey Tracey, és Stirchley. London pedig azért sem maradhat ki a helyszínek közül, mert a brit fővárosban tavaly a német hátterű diszkontlánc volt a harmadik legnagyobb kiskereskedelmi szereplő.

Az Aldi is gyors ütemben nyitja az új boltokat a brit piacon, miként arról beszámoltunk, a vállalat tervei között több mint 300 új áruház nyitása szerepel 2028-ig. A vállalat tavasszal a vásárlókat is megkérdezte arról, hol nyissák meg legújabb boltjaikat, figyelembe véve azt, hogy az új üzleteket lehetőleg gazdaságosan kell működtetniük.