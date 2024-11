Nagy bejelentést tett a Lidl: még 10 új üzletet nyitnak karácsony előtt

A brit Lidl intenzív terjeszkedést végez az Egyesült Királyság kiskereskedelmi piacán, ennek keretében boltnyitási hullámmal zárná az idei évet. Az erről szóló első értesülések először a Retail Gazette oldalán jelentek meg, majd ezzel egyidejűleg az áruházlánc is kiadta az erről szóló tájékoztatását.

Egy angliai Lidl áruház homlokzata

Fotó: Unsplash / VLADISLAV BOGUTSKI

Így a napvilágra került információk szerint a cég összesen 70 millió fontos ügylet keretében olyan településeken nyit meg áruházakat, mint Berwick Green, Bovey Tracey, és Stirchley. Emellett három új üzletet nyit Londonban.

A brit fővárosban tavaly a német hátterű diszkontlánc volt a harmadik legnagyobb kiskereskedelmi szereplő.

A vállalat azt is közölte, hogy három, felújítás miatt átmenetileg bezárt üzletüket is újranyitják még karácsony előtt Chessington-ban, Connah’s Quay-ben and Dagenham Heathway-nél.

A gyors tempójú, ünnep előtt bővítést a Lidl összesen 70 millió fontos ügylet keretében bonyolítja le, melyben ingatlanokat adnak el és lízingelnek vissza üzletnyitás céljára. A vállalat szerint az új üzletekkel 400 munkahelyet hoznak létre.

A vállalat nyáron Worthing-ban, szeptemberben Fulham-ben nyitott új boltot.

Nem meglepő, hogy a Lidl még a decemberi ünnep előtt felavatná új üzleteit. Miként arról az Origo beszámolt, a diszkont piacon nagy versenytársa, a brit Aldi is komoly terjeszkedést végez az ottani piacon. Mint korábban megírtuk, a cég bővíti irodai dolgozóinak, bolti alkalmazottainak, valamint a logisztikai központjaiban munkát vállalók számát is. Sőt, tavasszal még a lakosságot is megkérdezték arról, hol nyissák meg új üzleteiket. Az Aldi akkor ígéretet tett arra, hogy a legtöbb javaslatot kapó helyszíneket elsődlegesnek fogják tekinteni új boltok nyitására, bár az egyelőre nem ismert, a vásárlók milyen módon azonosíthatják az általuk preferált helyszíneket.

Az Egyesült Királyságban az elmúlt években kifejezetten kiélezetté vált a kiskereskedelmi verseny az áruházláncok között. A legnagyobb brit áruházláncok – a piacvezető Tesco mellett az Asda, a Sainsbury's és a Morrisons – egyre nehezebb helyzetbe kerülnek az Aldi és a Lidl térnyerése miatt, folyamatosan veszítenek eddigi piaci részesedésükből. Kénytelenek olyan kezdeményezéseket elindítani, amelyekkel megállítható ez a folyamat.