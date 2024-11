Továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot a Moody’s

A november 29-én közzétett minősítésében negatív kilátás mellett, de a Standard and Poor’s-hoz és a Fitch Ratings-hez hasonlóan a Moody’s is megerősítette Magyarország államadósságának befektetésre ajánlott besorolását - áll a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében. A három legjelentősebb hitelminősítő jelentései egyaránt nagyfokú bizalmat tükröznek Magyarország iránt, köszönhetően annak, hogy a magyar gazdaság stabil és válságálló.

Hazánk finanszírozási helyzete stabil és biztonságos, a kormány elkötelezett a szigorú költségvetési gazdálkodás, a költségvetési hiány és az államadósság csökkentése mellett.

Ezt a szemléletet tükrözi, a 2025-ös békeköltségvetés is, melynek értelmében a kormány 3,7 százalékos GDP-arányos hiánycéllal számolva jövőre tovább csökkenti a költségvetési hiányt. A békeköltségvetés a tartós konjunktúra alapjainak lefektetésével hozzájárul ahhoz, hogy a magyar gazdaság visszatérjen a fenntartható, magas ütemű növekedési pályára. Hazánk megítélése a nemzetközi pénzpiacokon kedvező, a magyar állampapírok népszerűsége töretlen. Az erős befektetői és piaci bizalmat a sikeres kötvényaukciók és a külföldi működőtőke-befektetések (FDI) folyamatos beáramlása is alátámasztja. A közeljövőben folyamatosan bekapcsolódnak majd a nemzetgazdaság teljesítményébe az olyan jelentős kínai gigaberuházások, mint a CATL és a SEMCORP high-tech akkumulátor gyárai, vagy a BYD, amely Európában elsőként hazánkban kezdi meg elektromos autóinak gyártását. A koronavírus járvány, az energiaválság és a szomszédunkban zajló elhúzódó háború következtében a magyar gazdaság nehéz időszakon van túl, az exportot pedig továbbra is az európai külpiacok, elsősorban a német gazdaság gyengélkedése húzza vissza. A belső konjunktúrát tekintve azonban egyre több pozitív jel mutat a fordulat irányába.

Nő a kiskereskedelmi forgalom, miközben a turisztikai ágazat is kimagaslóan teljesít: az év első tíz hónapjában összesen közel 38,5 millió vendégéjszakát töltöttek a magyarországi szálláshelyeken, amely 5,3 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Mindezek a fogyasztás bővülését jelzik. A belgazdasági helyreálláshoz nagymértékben hozzájárul, hogy a kormány letörte és alacsony szinten tartja az inflációt, melynek mértéke októberben mindössze 3,2 százalék volt. A tartósan alacsony inflációhoz társul a reálbérek már több mint egy éve tartó folyamatos növekedése, ami szeptemberben 9,2 százalékot ért el. A munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek között létrejött történelmi jelentőségű, hároméves bérmegállapodás garantálja, hogy 2025-ben is nagymértékben emelkedjen a fizetések vásárlóereje. A megállapodás eredményeként a minimálbér 2027-re 40 százalékkal, 2025-ben 9 százalékkal, 290.800 forintra, 2026-ban 13 százalékkal, 328.600 forintra, 2027-re 14 százalékkal, 374.600 forintra emelkedhet. Mindeközben töretlenül magas a foglalkoztatottság, közel 4,7 millióan dolgoznak. A kormány célja, hogy 2025-ben a magyar gazdaság 3 százalék fölötti növekedést érjen el, melynek alapjait a gazdasági semlegesség teremti meg.