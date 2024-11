Nem volt szép, sem elegáns, mégis ezt hordtuk a 80-as években

A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján már Magyarországon is gyártottak Levi's farmernadrágokat, ám ezek nagyobb része exportra ment, a hazai üzletekbe ekkor még csak kisebb tételek kerültek belőlük. Emellett néha be lehetett szerezni a korszak nagy márkái közé tartozó Wrangler és Lee farmereket is, de csak kis mennyiségekben. Vagyis, aki farmert szeretett volna vásárolni, annak nem volt könnyű dolga. Ez a hiány hívta életre a Trapper farmert, amely a hazai, rendszerváltás előtti ruhaipar válasza volt a Levi'sre és más nyugati farmermárkákra.

1979 - készülnek a Trapper farmerek a Május 1. Ruhagyárban

Fotó: MTI

Hogy született meg a Trapper farmer?

A textilipar egykori vezetői és a pártfunkcionáriusok nem értették a farmer körüli felhajtást, felfoghatatlan volt számukra, miért akar valaki olyan anyagból ruhát készíteni, ami merev, kifakul és a mosásnál összemegy. De a vásárlói igényeket valahogyan ki kellett elégíteni.

A Budaflax az 1977-es őszi Budapesti Nemzetközi Vásáron mutatta be a Trapper termékeket.

A Május 1. Ruhagyár marcali üzemében kezdődött meg ezzel a márkanévvel a nadrágok, szoknyák és ruhák varrása. A Trapper iránti kereslet 1978-ban akkora lett, hogy még több helyen kellett megindítani a gyártást, így hamarosan

az EKISZ,

a FÉKISZ,

a Szikra,

a Kaposvári,

az Új Élet és

a szarvasi Szirén ruházati szövetkezeteknél is készültek a Trapper farmerek.

A "magyar farmer" forgalmazását a nagykereskedelmi vállalatok, a Felsőruházati Nagykereskedelmi Vállalat, a Skála-Coop Szövetkezeti Vállalat és a Centrum Nagykereskedelmi Vállalat kezdte meg.

A siker pedig hatalmas volt, hiszen 1979-ben a - két fazonban, egyenes szárú és répaváltozatban kapható - Trapperből nem kevebb mint 50 ezer darab fogyott.

Egy gyermeknadrág háromszáz forintba, míg a felnőtt ötszázhatvan forintba került, míg a Levi's farmereket ennél drágábban, hat-kilencszáz forintért lehetett megvenni. Akkoriban az átlagfizetés bruttó 4000-4100 forint volt, egy kiló kenyér pedig 3,60 forintba került.

Fiatalokat igazoltatnak rendőrök 1977-ben, mert hosszú hajat és farmert viselnek

Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

Ki volt Trapper Misi?

A Budaflaxnál az újdonság bevezetésekor semmit nem bíztak a véletlenre. Sőt, már a márkanév megtalálásához is pályázatot hirdettek, és ennek eredményeként született meg a „Trapper" név.