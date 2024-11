Megvan a Magyarországra visszatérő divatmárka legújabb üzletének helye

Újabb Orsay üzlet nyílt Magyarországon, a legújabb áruházuk néhány nappal ezelőtt Nyíregyházán, a Korzó Bevásárlóközpontban nyílt meg. A bevásárlóközpont közösségi oldalán megjelent képes bejegyzés szerint az üzlet az "A" épület földszintjén nyílt meg:

Miként az Origo megírta, az Orsay idén tavasszal jelent meg újra fizikai üzletekkel Magyarországon, akkor, amikor a Duna Plaza budapesti bevásárlóközpontban újra üzletet nyitott. Az Orsay néhány éve 33 üzletet működtetett Magyarországon, majd a koronavírus-járvány okozta nehézségek miatt azok bezárására, és a hagyományos kiskereskedelmi szegmensből való kivonulásra kényszerült az Orsay. A népszerű divatáruházlánc 2022 nyarán történt távozásáról az Origo is beszámolt.

A Duna Plaza-ban történő üzletnyitáshoz promóciót hirdettek. Az ugyanakkor nem volt világos, a bolt megnyitását követi-e majd újabb üzletek létesítése. Később azonban egyértelművé vált, hogy a Duna Plaza-ban nyíló üzlet nem matradt egyedül. Ugyanis az Orsay később egy másik budapesti bevásárlóközpontban, a Pólus Centerben is nyitott üzletet.

Ezt pedig egy vidéki nagyvárosban, Békéscsabán történő üzletnyitás követte. Az Orsay ottani boltja a Csaba Centerben nyílt meg, október 19-én. Most pedig, nem egészen egy hónap elteltével már Nyíregyházán is lehet fizikai Orsay üzletben vásárolni.

Nem az Orsay az egyetlen divatáruházlánc, amely a magyar vásárlók figyelmére igényt tart. Ahogy az Origo megírta, az eredeti tervekhez képest némi csúszással, de megnyílik a szintén sokak által várt első magyarországi Primark üzlet is.

A divatáruházak mellett új üzletek nyitásával erősíti magyarországi jelenlétét a TEDi nevű üzletlánc is. Október elején Budapesten, a Sugár Üzletközpontban jelentek meg, a boltnyitásról az Origo is beszámolt. A TEDi 2021-ben Pápán nyitotta meg első magyarországi üzletét, majd 2022-ben Budapesten is megjelentek. A számos országban jelen lévő vállalatot gyakran a Pepco illetve a Kik versenytársaként emlegetik.

A KSH adatai szerint a magyarországi textil és ruházati cikkek kiskereskedelmi értékesítése folyamatosan növekvő tendenciát mutat (ebben közre játszanak az áremelkedések), a forgalom 2023-ban már meghaladta a 853 milliárd forintot.