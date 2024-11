Vannak, akik pénzt akarnak csinálni a palackvisszaváltási rendszerből

Július elsejétől Magyarországon az italcsomagolásokra vonatkozóan életbe lépett a kötelező visszaváltási rendszer, és azóta néhány kivételtől eltekintve már csak visszaváltható palackok és üvegek hozhatók forgalomba Magyarországon, amelyek visszaváltásakor visszajár az 50 forintos betétdíj .

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a piac azonnal reagált a változásra, és több helyen is különleges "kiegészítőket" dobtak piacra, köztük kukászsákokat, természetesen kellően borsos áron.

Az interneten a karton palacktartó, visszaváltható palacktartó, műanyag palacktartó és ehhez hasonló kifejezésekre rákeresve kiderül, hogy számtalan cég kínálja a portékáját, amelyek megkönyítik a palackok és üvegek szállítását az átvevőhelyekre - írja a Promotions.hu . Olyan palacktartó is szerepel a kínálatban, amelyet majdnem 10.000 forintért árusítottak, de a legdurvább a mellette szereplő felirat: készlethiány.

Azt jó ideje tudjuk, hogy egy hirtelen beálló állapotváltozáson élelmes emberek degeszre keresik magukat. Persze, ha nem ragaszkodunk a full designos palacktartókhoz, akkor természetesen barátibb árakkal is találkozhatunk: készítenek ilyeneket például kartonból, ez 2000 forint környékén van, bár nem fér bele túl sok, a kettő közötti kategóriát pedig a fröccsöntött műanyagszerű változat képezi, ami 4000-5000 forintért kapható. Természetesen különböző színekben és mintákkal is készülnek ilyen termékek, és úgy tűnik, hogy viszik azokat is.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A tapasztalatok szerint egyébként a hazai vásárlók egyre több üveg- vagy műanyagpalackot, illetve alumíniumdobozt visznek el a visszaváltó pontokra.

Ezzel pedig nem csak a környezetet óvják, hanem további környezetterhelés nélkül előálló alapanyagokat biztosítanak az italgyártók számára.

A visszaváltást a Mohu által telepített automaták végzik, azokban a boltokban pedig, amelyekben nem fér el egy automata, kézi visszaváltásra van lehetőség. Ezek jellemzően a kisebb boltok, üzlethelyiségek.

Ahogy az Origo beszámolt róla, a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályaival a kormány célja az, hogy Magyarország minél gyorsabban átállhasson a körforgásos gazdaságra.