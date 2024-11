Varga Mihály: Az új gazdaságpolitika költségvetése a 2025-ös

Az egyik legnagyobb tételt a nyugdíjak jelentik, a nyugellátások 7200 milliárd forintra nőnek, a tizenharmadik havi nyugdíj kifizetése is garantált. Az oktatási terület 3876 milliárd forintra emelt keretre számíthat, közel 500 milliárd forintos növekedéssel, 3717 milliárd forint lesz az egészségügyi keretösszeg. A különadókról elmondta, hogy folytatódik a kivezetésük, a légitársaságokra, a gyógyszergyártókra, valamint a távközlésre kivetett adók januártól megszűnnek. A reklámadót is felfüggesztik további egy évre. A tartalékok összege 100 milliárd forint lesz, mivel a tárcák fejezeti tartalékokkal is rendelkeznek, a megemelt keretek elegendőek lesznek 2025-re. A magyar költségvetés 2010-hez képest jelentős fejlődésen ment keresztül, a források többszöröse áll rendelkezésre reálértéken is - összegezte a pénzügyminiszter.

Az előttünk hatalmon lévő baloldali kormány 55-ről 82 százalékra emelte az államadósságot, az átlagos költségvetési hiányt 6 százalék fölé növelte, mindezt békeidőben"

- mondta Varga Mihály. Hozzátette: ezzel szemben a nemzeti kormány úgy növelte többszörösére a költségvetés forrásait, hogy közben az államadósságot jelentősen csökkentette, és a költségvetési hiányt a háború és járvány ellenére is jóval a baloldali kormányok átlaga alatt tartja.

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke ismertette:

a javaslatot november 27-28 és 29-én 30 órás időkeretben tárgyalja a parlament, a módosító javaslatok benyújtásának határideje 28-án 16 óra. A bizottsági vitákat követően december 20-án tartják a zárószavazást a 2025-ös költségvetésről, várhatóan az lesz az utolsó idei ülésnap

- közölte.